Veliki dio Ukrajine i nakon rata će ostati spaljena zemlja, svemu su krivi otrovi

Rat u Ukrajini će, nadajmo se, jednom biti gotov. Tada će smrtonosne eksplozije raketnih i bombaških napada prestati - ali oružje ni tada neće prestati crpiti svoj razorni potencijal

"Tek sada počinjemo voditi brigu o streljivu u moru", kaže profesor Edmund Maser , ravnatelj Instituta za toksikologiju pri Sveučilišnoj bolnici u Kielu. Unatoč mnogim pitanjima bez odgovora, ova istraživanja dovode do jednog zaključka: otrovne kemikalije nisu dobra vijest za živa bića.

Prema novinskoj agenciji Reuters, najmanje 10,5 milijuna hektara poljoprivrednog zemljišta u Ukrajini navodno je zagađeno kemikalijama . Kad se one nađu u vodi ili tlu, prije ili kasnije doći će do čovjeka preko biljaka, životinja ili vode za piće. Barem tako pretpostavljaju toksikolozi. Pouzdano znanje o tome kako se te tvari ponašaju u tlu i kakav utjecaj imaju na ljudsko zdravlje još uvijek nedostaje na mnogim mjestima.

Naime, granate, mine i drugi eksplozivni projektili uništavaju zgrade i oslobađaju azbest. Oni pogađaju rafinerije - nafta i kemikalije cure u zemlju i vodu. Ali ne samo to: samo streljivo puno je otrovnih kemikalija . I one će tu ostati, piše Deutsche Welle.

To se odnosi i na neke teške metale kao što su arsen i kadmij, koji su također kancerogeni. „Teški metali kao što je živa uglavnom se nalaze u detonatorima, gdje u obliku živinog fulminata osiguravaju bržu detonaciju eksploziva kao što je TNT", objašnjava Maser.

Živa je također jedan od teških metala i uzrokuje oštećenje živčanih stanica. "To također može dovesti do urođenih mana kod nerođene djece", kaže Maser. Olovo može imati sličan učinak i dovesti do poremećaja u razvoju i pobačaja.

Kateryna Smirnova s ​​Instituta za znanost o tlu i agrokemiju Sokolovskyi Nacionalne akademije znanosti Ukrajine, jedne od vodećih znanstvenih institucija za znanost o tlu i zaštitu tla u Ukrajini, kaže da su uzorci tla iz regije Harkiv već pokazali da povećanu koncentraciju kancerogenih teških metala kao što su olovo i kadmij.

Njezina kolegica Oksana Naidyonova, mikrobiologinja na Institutu Sokolovskyi, objašnjava da teški metali negativno utječu na aktivnost bakterija u tlu. "Oni koče razvoj biljaka i opskrbu mikronutrijentima, što pridonosi fiziološkim poremećajima i smanjuje njihovu otpornost na bolesti", kaže ona.

Međutim, kemikalije ne moraju nužno ostati u tlu. TNT se, na primjer, može raznositi i širiti vjetrom, kaže Maser. Da te tvari dospiju dublje u tlu brine se kiša. "Tvari tada mogu naći put do površinskih voda, zagađujući potoke, rijeke i jezera", objašnjava toksikolog.