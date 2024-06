Velika studija otkrila da uzimanje multivitamina može povećati rizik od preuranjene smrti

No, unatoč popularnosti multivitamina, istraživači su doveli u pitanje zdravstvene dobrobiti i čak upozorili da dodaci mogu biti štetni. Dok prirodni izvori beta-karotena u hrani štite od raka, na primjer, dodaci beta-karotena mogu povećati rizik od raka pluća i bolesti srca, što sugerira da dodacima nedostaju važni sastojci. U međuvremenu, željezo, koje se dodaje mnogim multivitaminima, može dovesti do preopterećenja željezom i povećati rizik od kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa i demencije.

Vitamini su korisni u određenim slučajevima

Dr. Neal Barnard, pomoćni profesor medicine na Sveučilištu George Washington i koautor komentara objavljenog uz studiju, rekao je da su vitamini korisni u određenim slučajevima. Povijesno gledano, mornare je od skorbuta spašavao vitamin C, dok se čini da beta karoten, vitamini C i E i cink usporavaju makularnu degeneraciju povezanu sa starenjem, stanje koje može dovesti do ozbiljnog gubitka vida.

Također, vitamini mogu biti korisni bez smanjenja rizika od rane smrti. Preliminarna studija iz 2022. pronašla je dokaze da bi multivitamini mogli usporiti kognitivni pad u starijoj dobi, no potrebno je još istraživanja.

Previše obećanja, bolje je jesti zdravu hranu

Ipak, "multivitamini previše obećavaju i nedovoljno isporučuju", rekao je Barnard. “Glavna stvar je da multivitamini ne pomažu. Tamo nema znanosti.” Umjesto uzimanja multivitamina, trebamo jesti zdravu hranu, rekao je, koja osigurava širok raspon mikronutrijenata, makronutrijenata i vlakana, dok ograničava zasićene masti i kolesterol.