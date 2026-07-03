Bruxelles priznao probleme na granicama EU-a: 'Ima još dosta posla'

Ona je istaknula da uvođenjem sustava ulaz/izlaz nije promijenjen pravni okvir kretanje i boravak putnika, nego da se stvara transparentnija provedba postojećih pravila. “Surađujemo s državama članicama na rješavanju tehničkih problema. Još uvijek ima dosta posla kako bi se ova tehnička pitanja riješila zajedno s državama članicama”, rekla je Von der Leyen u Corku u Irskoj, gdje je boravila u povodu irskog preuzimanja rotirajućeg predsjedništva.

EU je jesenas uveo novi sustav za registraciju putnika izvan Europe koji dolaze u EU, koji zamjenjuje ručno pečatiranje putovnica, omogućava uzimanje biometrijskih podataka putnika, kao i datuma ulaska i izlaska, kako bi se pratilo prekoračenja boravka.

No, to je stvorilo velike gužve u europskim zračnim lukama i kopnenim graničnim prijelazima zbog čega se žale putnici i zrakoplovne kompanije. Komisija ističe da je ovaj sustav ključan za bolju kontrolu nad time tko ulazi i izlazi iz EU te da su države članice i zračne luke imale vremena pripremiti se za provedbu ovoga sustava.