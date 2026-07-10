Split odao počast Srebrenici, Šuta: 'Suosjećanje s posljedicama velikosrpske agresije'

Mimohodom ulicama u središtu Splita i Rivom, kojeg su ga organizirale bošnjačke udruge, obilježena je u petak navečer 31. godišnjica smaknuća više od osam tisuća Bošnjaka u Srebrenici što su ih počinile srpske snage u srpnju 1995..
U mimohodu je sudjelovao i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
"Split pokazuje suosjećanje sa žrtvama Srebrenice koje su posljedica velikosrpske agresije," rekao je Šuta. Kazao je da je tragedija u Srebrenici prije 31 godinu jedan od najvećih pokolja u suvremenoj povijesti Europe.
Koordinator bošnjačkih udruga u splitsko- dalmatinskoj županiji Kadro Kulašin je istaknuo da je Srebrenica simbol neizmjerne ljudske patnje.
"Danas odajemo počast svima koji su izgubili živote i iskazujemo duboko poštovanje obiteljima žrtava koje, usprkos nezamislivoj boli, svojim dostojanstvom svjedoče snagu ljudskog duha. Njihova istrajnost u čuvanju sjećanja obavezuje sve nas da nikada ne zaboravimo," kazao je Kulašin.
Nijedna rečenica ne može umanjiti bol
Naglasio je da nijedna rečenica ne može umanjiti bol majki koje su izgubile sinove, supruga koje su izgubile muževe, djece koja su ostala bez očeva i obitelji koje već više od tri desetljeća nose teret boli i sjećanja.
Po njegovim riječima, sjećanje na žrtve Srebrenice nije okrenuto prošlosti iz želje za podjelama nego je izraz zajedničke odgovornosti da istina ostane sačuvana i da pravda bude temelj svakog pomirenja. Također je rekao da se sjećanjem na tragediju Srebrenice šalje poruka da se takvo što više nigdje i nikad ne dogodi.
Predsjednik Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Splitu Edin Nurkić je rekao da mimohodom, koji se četrnaestu godinu u nizu organizira u Splitu, taj grad rokazuje da prihvaća kulturu sjećanja.
Josip Matković, izaslanik župana splitsko-dalmatinskog Blaženka Bobana, istaknuo je da se u Srebrenici dogodio "strašan zločin i genocid".
"Ovu su stvari kojih se trebamo sjećati kako se one ne bi ponovile," kazao je Matković.
Sudionici mimohoda su nosili višemetarski transparent na kojem je ispisano "Mimohod 8372, 31 godina- ne zaboravi Srebrenicu." Također su nosili zastave Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Sudionici mimohoda su s rive bacali ruže u more u znak pijeteta prema žrtvama Srebrenice.