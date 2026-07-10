Split odao počast Srebrenici, Šuta: 'Suosjećanje s posljedicama velikosrpske agresije'

U mimohodu je sudjelovao i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.

"Split pokazuje suosjećanje sa žrtvama Srebrenice koje su posljedica velikosrpske agresije," rekao je Šuta. Kazao je da je tragedija u Srebrenici prije 31 godinu jedan od najvećih pokolja u suvremenoj povijesti Europe.

Koordinator bošnjačkih udruga u splitsko- dalmatinskoj županiji Kadro Kulašin je istaknuo da je Srebrenica simbol neizmjerne ljudske patnje.

"Danas odajemo počast svima koji su izgubili živote i iskazujemo duboko poštovanje obiteljima žrtava koje, usprkos nezamislivoj boli, svojim dostojanstvom svjedoče snagu ljudskog duha. Njihova istrajnost u čuvanju sjećanja obavezuje sve nas da nikada ne zaboravimo," kazao je Kulašin.