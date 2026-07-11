VIDEO Nevrijeme pogodilo Sloveniju: Padala tuča, a vozači na autocesti napravili kaos

Snažno nevrijeme zahvatilo je u subotu dijelove Slovenije, gdje su lokalno padali tuča i obilna kiša, a olujni vjetar rušio je stabla, oštećivao krovove i elektroenergetsku mrežu. Zbog straha od tuče pojedini vozači zaustavljali su vozila pod nadvožnjacima i u tunelima, što je dovelo i do prometne nesreće.

Prema prognozama slovenskih meteorologa, oluje su tijekom poslijepodneva zahvatile ponajprije sjever i istok zemlje. Manja tuča zabilježena je na području Dramlja i Pletovara, dok su najjače grmljavinske oluje pogodile dijelove Koruške, Štajerske i Podravja. Do 18 sati slovenska Uprava za zaštitu i spašavanje zabilježila je 14 intervencija, najviše na području Novog Mesta, Celja i Slovenj Gradeca, piše Siol.net

Olujni vjetar srušio je više stabla, od kojih je jedno palo na osobni automobil, oštetio je krovove dviju zgrada te izazvao kvar na dalekovodu. Vatrogasci su intervenirali i zbog bujičnih voda koje su ugrožavale vikendice. Na terenu je angažirano devet dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Posebnu pozornost izazvalo je ponašanje pojedinih vozača na autocesti u Štajerskoj. Zbog straha od tuče zaustavljali su automobile ispod nadvožnjaka i u tunelima. Slovenska udruga Reševalni pas objavila je da je zbog zaustavljenih vozila u jednom tunelu, prema neslužbenim informacijama, došlo i do prometne nesreće. 'Izuzetno glupo, opasno i neodgovorno ponašanje, posebno zato što su vozači nekoliko sekundi prije nadvožnjaka imali mogućnost sići s autoceste', poručili su.