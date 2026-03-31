Ozbiljna kriza pred vratima: EU predlaže mjere za koje smo mislili da su prošlost

Europska unija suočava se s ozbiljnom energetskom krizom potaknutom ratom u Iran, a građanima se preporučuju mjere koje podsjećaju na razdoblje pandemije. Rad od kuće, manje vožnje i smanjena putovanja mogli bi postati nova svakodnevica, barem privremeno
Na to je upozorio europski povjerenik za energetiku Dan Jørgensen nakon izvanrednog sastanka ministara energetike država članica.
Jørgensen je poručio da Europa ulazi u razdoblje dugotrajne nestabilnosti. Naglasio je kako čak i u slučaju brzog završetka sukoba ne treba očekivati povratak na staro stanje.
‘Čak i ako mir dođe sutra, nećemo se uskoro vratiti na normalu’, upozorio je, dodajući da je ključno smanjiti potrošnju nafte, osobito dizela i zrakoplovnog goriva, piše Politico.
Preporuke građanima: Manje vožnje i rada iz ureda
Europska komisija poziva države članice da slijede smjernice Međunarodne agencije za energiju (IEA) koje uključuju niz konkretnih mjera:
- rad od kuće gdje god je to moguće
- smanjenje brzine na autocestama
- veće korištenje javnog prijevoza
- dijeljenje automobila (car-sharing)
- učinkovitiji stil vožnje
Cilj je smanjiti potrošnju goriva i ublažiti pritisak na tržište energenata.
Energetska kriza prijeti dugotrajnim posljedicama
Cijene nafte i plina snažno su porasle od početka sukoba, a dio globalne opskrbe i dalje je blokiran u Perzijskom zaljevu.
Procjenjuje se da je pogođeno oko 20 posto svjetske opskrbe naftom i ukapljenim prirodnim plinom, što izaziva strah od krize usporedive s naftnim šokovima iz 1970-ih – pa čak i s ekonomskim posljedicama pandemije koronavirusa.
Iako sastanak ministara nije donio konkretne odluke, raspravljalo se o mogućim mjerama poput povećanja državnih potpora, ubrzanog razvoja obnovljivih izvora energije, jačanja nuklearne energije i povećanja udjela biogoriva.
Nordijske zemlje dodatno su upozorile na potrebu zaštite energetske infrastrukture.
Jørgensen je najavio da će Europska komisija uskoro predstaviti paket konkretnih mjera na razini EU-a.
Dugoročno, Bruxelles vidi ovu krizu kao priliku za ubrzanje energetske tranzicije.
‘Ovo mora biti trenutak u kojem ćemo konačno preokrenuti trend i postati energetski neovisni’, poručio je Jørgensen.