uoči finala

Policijska akcija tik do dvorane u kojoj je Eurosong: Evo što se dogodilo

V. B./Hina

16.05.2026 u 22:44

Austrijska policija
Austrijska policija Izvor: EPA / Autor: HANNIBAL HANSCHKE
Bionic
Reading

Austrijska policija pokrenula je veliku operaciju u blizini mjesta održavanja Eurosonga u Beču neposredno prije početka finala u subotu navečer, dok su maskirani propalestinski aktivisti prosvjedovali protiv sudjelovanja Izraela, izvijestila je novinska agencija dpa

Prosvjednici su se okupili na stepenicama glavne gradske knjižnice, uzvikujući slogane i držeći transparente. Policajci su odnijeli članove jedne skupine prosvjednika niz stepenice, ali se ubrzo nakon toga tamo pojavila druga skupina.

Knjižnica se nalazi na stanici metroa u blizini bečke dvorane Stadthalle, mjesta održavanja natjecanja za pjesmu Eurovizije.

vezane vijesti

Ranije tijekom dana nekoliko tisuća ljudi sudjelovalo je na odvojenom prosvjedu u Beču protiv sudjelovanja Izraela na glazbenom natjecanju. Taj prosvjed prošao je mirno, bez uhićenja ili većih incidenata, rekao je glasnogovornik policije za dpa.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
osmero nastradalih

osmero nastradalih

Objavljeni detalji strave iz Modene: Nakon što se autom zabio u pješake vozač je mahao nožem
premlaćivanje pomorca

premlaćivanje pomorca

Rinčić: Šutnja i ravnodušnost prema nasilju otvaraju prostor njegovoj normalizaciji
uvala luka

uvala luka

Na Korčuli se sprema uklanjanje bombe iz Drugog svjetskog rata

najpopularnije

Još vijesti