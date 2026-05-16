Policijska akcija tik do dvorane u kojoj je Eurosong: Evo što se dogodilo

Austrijska policija pokrenula je veliku operaciju u blizini mjesta održavanja Eurosonga u Beču neposredno prije početka finala u subotu navečer, dok su maskirani propalestinski aktivisti prosvjedovali protiv sudjelovanja Izraela, izvijestila je novinska agencija dpa
Prosvjednici su se okupili na stepenicama glavne gradske knjižnice, uzvikujući slogane i držeći transparente. Policajci su odnijeli članove jedne skupine prosvjednika niz stepenice, ali se ubrzo nakon toga tamo pojavila druga skupina.
Knjižnica se nalazi na stanici metroa u blizini bečke dvorane Stadthalle, mjesta održavanja natjecanja za pjesmu Eurovizije.
Ranije tijekom dana nekoliko tisuća ljudi sudjelovalo je na odvojenom prosvjedu u Beču protiv sudjelovanja Izraela na glazbenom natjecanju. Taj prosvjed prošao je mirno, bez uhićenja ili većih incidenata, rekao je glasnogovornik policije za dpa.