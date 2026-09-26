Dvojica napala đaka policijske škole u spavaonici, javio se ravnatelj: 'Ništa neobično'

Josip Ćelić je naveo da su posrijedi mladići koji su na akademiju stigli prije tri tjedna. Njihova 'neslana šala' će biti sankcionirana od pedagoškog vijeća te je naglasio da se to ne događa u generaciji koja je na obuci godinu dana
Noćni napad s nedjelje na ponedjeljak u policijskoj školi Josip Jović otvorio je brojna pitanja o sigurnosti unutar institucije u kojoj se u Zagrebu školuju nove generacije policajaca.
Prema poznatim informacijama, maskirani dvojac je napao učenika trećeg razreda i izbacila ga s kreveta, a incident je završio i posjetom bolnici zbog ozlijeđene ruke. Ipak, o svemu se na konferenciji za medije konačno oglasio Josip Ćelić, načelnik policijske akademije.
Konferencija je organizirana povodom prisege 21. naraštaja policajaca, njih 670, koji su završili svoje školovanje. Ćelić navodi da je posrijedi neslana šala a da su učenici koji su došli iz različitih krajeva Hrvatske na akademiji svega tri tjedna.
' Bit će predmet pedagoškog vijeća u srednjoj školi te će sukladno statutu biti sankcionirana. Ništa neuobičajeno za mlade generacije koje su tek došle. To se nije moglo dogoditi generaciji koja je već godinu dana ovdje i s kojom provodimo dužne mjere i radnje da prihvate sve ono što je statutom propisano kao odgoj', kratko je poručio Ćelić.