Dvojica napala đaka policijske škole u spavaonici, javio se ravnatelj: 'Ništa neobično'

Noćni napad s nedjelje na ponedjeljak u policijskoj školi Josip Jović otvorio je brojna pitanja o sigurnosti unutar institucije u kojoj se u Zagrebu školuju nove generacije policajaca.

Prema poznatim informacijama, maskirani dvojac je napao učenika trećeg razreda i izbacila ga s kreveta, a incident je završio i posjetom bolnici zbog ozlijeđene ruke. Ipak, o svemu se na konferenciji za medije konačno oglasio Josip Ćelić, načelnik policijske akademije.