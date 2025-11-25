Važan dan u Saboru: Uvodi se novi model stambenog zbrinjavanja

Predloženim izmjenama uvodi se novi model stambenog zbrinjavanja koji uključuje mogućnost otkupa, a ne samo najma, neuseljivih stanova u državnom vlasništvu.

Uz to, zakon predviđa i darovanje građevnog materijala za popravak stanova koji se nalaze u zadnjim etažama ili potkrovljima etažiranih obiteljskih kuća, čime bi se ubrzalo rješavanje stambenih uvjeta na terenu.