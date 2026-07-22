Vatrogasci skupljaju donacije za novu cisternu: 'Nikad se ne zna što se može dogoditi'

Nova vatrogasna cisterna košta oko 300.000 eura, dok se rabljena može naći i za 100.000. DVD-u Šibenik ona je prijeko potrebna za svakodnevni rad. Iako im je obećano novo vozilo, na njega bi morali čekati do sljedeće protupožarne sezone, zbog čega su pokrenuli humanitarnu akciju

U jeku turističke i protupožarne sezone, DVD Šibenik ostao je bez svog glavnog alata za rad, ali i pružanje sigurnosti. Osim gašenja požara, cisternom, koja je sad u kvaru, opskrbljivali su ljude bez pitke vode. No, sad oni trebaju pomoć građana. Po gradu lijepe plakate i stavljaju objave na društvenim mrežama kojima ih pozivaju na donacije za kupnju novog vozila. "Imali smo nedavno jednu intervenciju u obližnjem kvartu Njivice gdje smo izašli s pet vatrogasaca i kombijem. Nismo imali vode, ali uspjeli smo nekako napuniti naprtnjače vodom i barem spriječiti širenje požara do dolaska ozbiljnijeg vatrogasnog vozila", rekao je za RTL Danas sezonski vatrogasac Roko Barić.

Cisterna potrebna svim građanima

Osim kombijem, na intervencije u gradu i okolici idu i šumskim vozilom, koje nije baš pogodno za redovite aktivnosti. "To je inače vozilo koje nama uopće ne bi služilo za gašenje požara, već za prijevoz ljudi i opreme. Nažalost, našli smo se u situaciji da nam je jedino vozilo koje ima vodu šumsko vozilo. Cisterna, koja nam je glavno vozilo i najveća autocisterna u županiji s deset kubika vode, izvan je funkcije i teško je bez nje raditi", rekao je vatrogasac Marko Alviž.

Zapovjednik DVD-a Šibenik, Niko Piližota tvrdi da cisterna nije potrebna samo njima, već svim građanima Šibenika, koje bi na taj način bolje zaštitili od vatre, ali i od nestašice vode. Kaže, nikad se ne zna što se može dogoditi. "Novo takvo vozilo košta otprilike 300 tisuća eura, dok bi se polovno u dobrom stanju moglo pronaći za oko 100 tisuća eura. Sve ovisi o uspješnosti akcije i prikupljenim sredstvima", dodao je predsjednik DVD-a, Ranko Lazičić.

