Vatrogasci skupljaju donacije za novu cisternu: 'Nikad se ne zna što se može dogoditi'

Nova vatrogasna cisterna košta oko 300.000 eura, dok se rabljena može naći i za 100.000. DVD-u Šibenik ona je prijeko potrebna za svakodnevni rad. Iako im je obećano novo vozilo, na njega bi morali čekati do sljedeće protupožarne sezone, zbog čega su pokrenuli humanitarnu akciju
U jeku turističke i protupožarne sezone, DVD Šibenik ostao je bez svog glavnog alata za rad, ali i pružanje sigurnosti. Osim gašenja požara, cisternom, koja je sad u kvaru, opskrbljivali su ljude bez pitke vode.
No, sad oni trebaju pomoć građana. Po gradu lijepe plakate i stavljaju objave na društvenim mrežama kojima ih pozivaju na donacije za kupnju novog vozila.
"Imali smo nedavno jednu intervenciju u obližnjem kvartu Njivice gdje smo izašli s pet vatrogasaca i kombijem. Nismo imali vode, ali uspjeli smo nekako napuniti naprtnjače vodom i barem spriječiti širenje požara do dolaska ozbiljnijeg vatrogasnog vozila", rekao je za RTL Danas sezonski vatrogasac Roko Barić.
Cisterna potrebna svim građanima
Osim kombijem, na intervencije u gradu i okolici idu i šumskim vozilom, koje nije baš pogodno za redovite aktivnosti.
"To je inače vozilo koje nama uopće ne bi služilo za gašenje požara, već za prijevoz ljudi i opreme. Nažalost, našli smo se u situaciji da nam je jedino vozilo koje ima vodu šumsko vozilo. Cisterna, koja nam je glavno vozilo i najveća autocisterna u županiji s deset kubika vode, izvan je funkcije i teško je bez nje raditi", rekao je vatrogasac Marko Alviž.
Zapovjednik DVD-a Šibenik, Niko Piližota tvrdi da cisterna nije potrebna samo njima, već svim građanima Šibenika, koje bi na taj način bolje zaštitili od vatre, ali i od nestašice vode. Kaže, nikad se ne zna što se može dogoditi.
"Novo takvo vozilo košta otprilike 300 tisuća eura, dok bi se polovno u dobrom stanju moglo pronaći za oko 100 tisuća eura. Sve ovisi o uspješnosti akcije i prikupljenim sredstvima", dodao je predsjednik DVD-a, Ranko Lazičić.
Podrška grada, ali ne i države
Svih devet DVD-a, ali i Javnu vatrogasnu postrojbu, Grad Šibenik financira sa 700.000 eura godišnje. Gradske vlasti ne vide ništa sporno u prikupljanju dodatnog novca za nabavu opreme.
"Puna podrška DVD-u Šibenik kao udruzi građana u nastojanjima da povećaju razinu opremljenosti. Čim smo čuli da cisterna više nije ispravna, odmah smo zatražili od Ravnateljstva za robne zalihe da nam ustupi jednu cisternu kako bismo premostili situaciju", rekao je Danijel Mileta (HDZ), zamjenik gradonačelnika Šibenika.
Županijski vatrogasni zapovjednik istaknuo je da je su za područje Šibenika odobrene dvije cisterne, od koju bi jednu do početka sljedeće protupožarne sezone trebao dobiti i DVD. No, oni ne mogu toliko čekati. Nadaju se solidarnosti građana koji su im i prije 25 godina pomogli nabaviti opremu.
Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković nije se oglasio na upit medija jesu li ovakve akcije potrebe vatrogascima i izdvaja li se dovoljno novca za njih.