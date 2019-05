Varga za osnivanje neformalne skupine zastupnika i pomoć oboljelima od malignih bolesti

Nezavisni zastupnik Siniša Varga u srijedu je tijekom slobodne rasprave u Hrvatskom saboru istaknuo važnost preventivnih pregleda kako bi se prevenirala i rano otkrila eventualna oboljenja od raka i smanjila smrtnost, budući je Hrvatska druga zemlja u Europskoj uniji po smrtnosti od malignih bolesti te je najavio osnivanje neformalne skupine zastupnika i pružanje podrške oboljelima

Potrebno je racionalizirati sustav zdravstvene zaštite kako se ne bi ponavljale nepotrebne pretrage, smatra Varga. Pozvao je građane da se odazovu na preventivni pregled te najavio osnivanje neformalne skupine zastupnika i pružanja podrške oboljelima. Upozorio je da prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) 8,2 milijuna ljudi godišnje u svijetu umire od malignih bolesti, više nego od AIDS-a , tuberkuloze i malarije zajedno.

Zastupnik Mosta Tomislav Panenić upozorio je na problem velikih dospjelih nenaplaćenih obaveza u Vukovarsko- srijemskoj županiji navodeći primjer vinkovačke bolnice koja je samo u 2018. stvorila 34 milijun kuna gubitka, odnosno 123 milijuna u posljednjih nekoliko godina, još od SDP-ove vlade.Upitao je razmatra li Vlada to pitanje nakon što je decentralizirala nadležnosti na jedinice lokalne i regionalne samouprave, ali ne i sredstva pa prijeti kolaps zdravstvenog sustava.

Ivan Vilibor iz Živog zida ustvrdio je da je "u Hrvatskoj ozakonjen kriminal i da stečajna mafija vlada zemljom", jer se, kazao je, pogoduje krupnom kapitalu da za male novce dođe do vrijednih nekretnina. Tome u prilog naveo je slučaj splitskog hotela Marijan ustvrdivši kako su tvrtke grupe Kerum fabricirala potraživanja, kao i Adris grupa za čijih 10 milijuna kuna fiktivnih potraživanja ne postoji dokumentacija. Svrha toga je da se Adris grupa za petinu cijene domogne hotela na samoj morskoj obali. Na taj se način onemogućava stvarne vjerovnike da se naplate, rekao je te najavio kaznene prijave zbog zloporabe položaja i ovlasti protiv predsjednika sudskog vijeća splitskog Trgovačkog suda Ivice Omazića i članova vijeća koji su to dopustili.

Anka Mrak Taritaš iz kluba Glasa i HSU-a upozorila je na problem klimatskih promjena i da je '5 do 12' da se Hrvatska pozicionira. U Hrvatskoj se o tome ne govori, no mora se odlučiti hoće li Hrvatska kada je to u pitanju u Europskom parlamentu biti aktivan igrač ili samo promatrač. Tome se pitanju treba pristupiti integrirano i napravit strategiju koja je nužna kako bismo prilagodili poljoprivrednu proizvodnju i energetiku, dodala je.

SDSS-ov zastupnik Milorad Pupovac ocijenio je kako su europarlamentarni izbori pokazali da živimo u vremenu iznevjerenih očekivanja slobode i samostalnosti, nejednakosti privilegiranih i obespravljenih i koloniziranosti u kojoj nerazvijene zemlje razvijenijima služe kao bazen radne snage i crpljenje profita. Loša se prošlost nameće kao bolja budućnost, rekao je Pupovac poručivši kako nas nacionalizam neće spasiti i da iz njega neće nastati ništa dobro te da nije zamjena za lažni patriotizam.

Branko Hrg (Klub HDS, HSLS, HDSSB) izrazio je zabrinutost zbog premještanja Podravkine pekmezare iz Koprivnice u Varaždin te traži da se ta odluka preispita i promijeni. Smatra kako bi to, u protivnom, moglo dovesti do gašenja jedne od temeljnih Podravkinih proizvodnji u Koprivnici usporedivši to sa izvlačenjem pčele matice iz košnice nakon koje se ona rastače i nestaje. Dodao je kako nema ništa protiv širenja proizvodnje upitavši što će biti s proizvodnjom OPG-ova u Koprivničko-križevačkoj županiji nakon preseljenja pekmezare.

Nakon stanke od dva tjedna zbog izbora za Europski parlament zastupnici u Hrvatskome saboru u srijedu će raspraviti nekoliko izvješća i to o korištenju europskih strukturnih i investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći Europske unije od 1. srpnja 2017. do 31. prosinca 2018. koja pokazuju trend rasta ugovaranja i povećanje isplata korisnicima.