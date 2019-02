Varaždin raskinuo ugovor o zbrinjavanju otpada s C.I.O.S. grupom

Varaždinski problem odlagališta s gotovo sto tisuća tona baliranog otpada na južnom ulazu u grad bila je tema hitno sazvane sjednice varaždinskog Gradskog vijeća, čiji su članovi obaviješteni o raskidu ugovora o interventnom odvozu i zbrinjavanju komunalnog otpada u Brezju iz 2008., između vlasnika otpada - varaždinske komunalne tvrtke Varkom i tadašnjeg T7 VIS-a, a danas T&H investa

Na sjednici jednoglasno je van snage stavljena odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti odlaganja baliranog miješanog komunalnog otpada, koju je Gradsko vijeće donijelo 2013. godine, odnosno koncesije sa zajednicom ponuditelja CE-ZA-R, Eko flor plus i Komunalac Davor.

Varaždinski gradonačelnik Ivan Čehok rekao je u raspravama o raskidu ugovora da problema s balama ne bi bilo da su one 2012. završile u MBO postrojenju, ali je tadašnja vlast odlučila taj ugovor proglasiti ništetnim, a potom se pokazalo da za koncesiju ne mogu dobiti sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša.

"Struka je sada rekla da je otpad neopasan i da to možemo riješiti. Svi zajedno to hoćemo maknuti, a ja sam rekao da ćemo u ovom mandatu riješiti bale. No, nismo htjeli požurivati struku ni plan sanacije. Sada ga imamo", rekao je Čehok.