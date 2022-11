Vanđelić: Plenković igra na to da će s protokom vremena interes za aferom Ina splasnuti

Damir Vanđelić, nekadašnji prvi čovjek Fonda za obnovu Zagreba i predsjednik Udruge ZRIN komentirao je aferu u Ini

“Već dugo vremena o tome razgovaramo, a tiče se toga, da prema mnogim pravnim stručnjacima nema nikakve prepreke da treba poništiti dodatak ugovora između Hrvatske i MOL-a na Trgovačkom sudu u Zagrebu, temeljem pravomoćne presude Ivi Sanaderu. Nisam čuo nijednu zamjerku tome, ni vidio pravna mišljenja na koja se poziva ministar Davor Filipović i smatram kako bi bilo dobro da se objave da ih i drugi pravni stručnjaci mogu komentirati”, rekao je Vanđelić i dodao da opet govorimo o dokumentima koje nitko nije vidio.

Premijer je najavio je kako će od pravnih stručnjaka za arbitražu i DORH-a zatražiti mišljenje, na što Vanđelić kaže kako je to odličan primjer manipulacije.

“Mislim da premijer Plenković igra na to da će s protokom vremena interes za aferom Ina splasnuti i da je to sad svima već jasno o čemu se radi. Ako postoje neka pravna mišljenja neka ih pokaže. Ja sam bio svjedok na suđenju Ivi Sanderu i na obje arbitraže. To su trgovačke arbitraže, trgovački sud utemeljen na uzancama UN-a koji se bavi trgovačkim pravom koji razmatra trgovačke ugovore i tamo se ne donosi kazneni predmet kao što je to predmet protiv Ive Sanadera”, objašnjava Vanđelić i dodaje kako se tada arbitražni sud nije fokusirao na predmet, odnosno na ispunjenje ugovora s jedne i druge ugovorne strane već na kazneni predmet koji je zastranio samim time kad je Ustavni sud to suđenje vratio na početak.

