Vakula: Slijede nam opet hladniji dani - najbolje je ostati doma

Već u ponedjeljak poslijepodne će u većini unutrašnjosti temperatura zraka biti niža od nedjeljne i za više od 10 °C, a još veće će nevolje mnogima prouzročiti temperaturni minusi - u ponedjeljak uglavnom u gorju, od utorka do petka ujutro u većini unutrašnjosti, kaže Zoran Vakula

Slijede nam opet hladniji dani. Kao da smo ih željni!? Već u ponedjeljak poslijepodne će u većini unutrašnjosti temperatura zraka biti niža od nedjeljne i za više od 10 °C, a još veće će nevolje mnogima prouzročiti temperaturni "minusi" - u ponedjeljak uglavnom u gorju, od utorka do petka ujutro u većini unutrašnjosti. Stoga Marko Vučetić, dipl. ing., iz Službe za agrometeorologiju DHMZ-a savjetuje, među ostalima: "zaštitite biljke osjetljive na hladnoću, zatvorite staklenike i plastenike te osigurajte dogrijavanje, prekrijte povrtnice na otvorenome"...

Kad već mnogima neće sljedećih dana, vrijeme je, srećom, još "poslužilo" u nedjelju navečer i omogućilo dirljivu atmosferu u mnogim hrvatskim mjestima. No, početkom novoga tjedna neće biti tako gotovo posvuda suho, sa slabim vjetrom i temperaturom između 10 i 14 °C, kaže Zoran Vakula za HRT.

Osjećaj hladnoće, a i ograničenja u prometu, posebice na Jadranu, stvarat će i vjetar - u kopnenom području sjeverni i sjeveroistočni, gdjekad i jak, pa i s olujnim udarima, a na Jadranu uglavnom još jača bura, osobito podno Velebita na udare i orkanska. I dok su pad temperature i vjetar sigurni, oborina je, po običaju, prijeporna.

No, vrlo je velika vjerojatnost da će je u većini krajeva povremeno biti u ponedjeljak, mjestimice i u utorak, na jugu još i u srijedu, i to uglavnom u malim količinama. Na Jadranu i u početku na kopnu kiša, prema kraju ponedjeljka i osobito u utorak ponegdje i snijeg, i to ne samo u unutrašnjosti, nego i na sjevernom Jadranu.

U drugom dijelu tjedna bit će stabilnije - mirnije, sunčanije i toplije, ali na kopnu uz još često hladna jutra. No, i tada, a i u tijekom hladnijeg i vjetrovitijeg početka tjedna - najbolje je ostati doma! I pokušati smanjiti širenje koronavirusa i dodatne nevolje ne samo našim znanim junacima, nego i mnogobrojnim manje znanim.