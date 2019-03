Vakula prognozira: Za vikend sunčano i još toplije, a od ponedjeljka...

Sljedećih dana još toplije, na kopnu ujutro uz sve rjeđi i slabiji mraz, te uz pretežno sunčano vrijeme, osobito u nedjelju i vedro, a od ponedjeljka ponovno sve više oblaka uz povećanje vjerojatnosti za kišu, te svježije, povremeno uz sjeveroistočnjak. Prema sredini novog tjedna oblačnije, vjerojatno uz jačanje juga i mjestimičnu kišu.

U petak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavati sunčano, u zapadnijim krajevima s povremeno umjerenom naoblakom. Uz slab do umjeren sjevernjak i sjeveroistočnjak jutarnja će temperatura biti od -2 do 1 °C, a poslijepodnevna oko 16 °C. U središnjoj Hrvatskoj podjednaka poslijepodnevna toplina i slabije izražena jutarnja svježina, uz više oblaka nego na istoku, te uz samo ponegdje umjeren sjeveroistočni vjetar.

Najvjetrovitije će i dalje biti na sjevernom Jadranu, uz i dalje često jaku buru, osobito podno Velebita u noći i ujutro s olujnim udarima, a poslijepodne će mjestimice zapuhati sjeverozapadni vjetar, pogotovo na otvorenome moru, koje će biti i valovito. Na moru će biti vedro, a prema unutrašnjosti oblačnije, posebice u noći i prijepodne, kada ponegdje u gorju može pasti malo kiše. Temperatura zraka ujutro od -1 do 2 °C, uz more oko 8 °C, a poslijepodne 17 ili 18 °C, u gorju oko 13 °C. Na srednjem i južnom Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije još toplije, mjestimice i 20 °C, te uz vedrinu ukrašenu samo ponekim oblakom, najprije uz buru, gdjegod u noći i ujutro i jaku, zatim većinom umjeren maestral. More umjereno valovito, prema otvorenome i valovito, a vidljivost izvrsna.

Za vikend sunčano i još toplije, a od ponedjeljka... Sljedećih dana još toplije, na kopnu ujutro uz sve rjeđi i slabiji mraz, te uz pretežno sunčano vrijeme, osobito u nedjelju i vedro, a od ponedjeljka ponovno sve više oblaka uz povećanje vjerojatnosti za kišu, te svježije, povremeno uz sjeveroistočnjak. I na Jadranu do ponedjeljka vedro ili samo malo oblačno, te iznadprosječno toplo, uz noćnu i jutarnju buru, uglavnom podno Velebita i jaku, zatim većinom umjeren maestral. Prema sredini novog tjedna oblačnije, vjerojatno uz jačanje juga i mjestimičnu kišu.