Zagreb još nema upravljanje prometom 'na gumb' iako je sve trebalo biti gotovo već ove godine

Tvrtka Elipsa S.Z. za 2,28 milijuna kuna plus PDV izradit će studiju izvodljivosti i isplativosti uspostave automatskog upravljanja prometom (AUP). Riječ je o projektu o kojem se u Zagrebu govori od 70-ih godina prošlog stoljeća i čiji je završetak gradonačelnik Milan Bandić još 2013. godine najavio za 2020. Ali realizacija je, čini se, još daleko

Koliko vam se puta dogodilo da na nekom zagrebačkom raskrižju u špici čekate u automobilu i nikako da skrenete u željenom smjeru? Semafor se otvori i zatvori tri, četiri puta dok skrenete u neku ulicu. Ili koliko ste puta bili u prekrcanom tramvaju, ispred kojega su još dva te desetak automobila i premda ste od semafora niti pedesetak metara, treba vam desetak minuta da prođete to raskršće? Svega toga ne bi trebalo biti jednog dana, kada u Zagrebu zaživi automatsko upravljanje prometom (AUP) kao dio inteligentnog transportnog sustava (ITS).

A moglo je odavno da su se studije koje su se izdašno plaćale u proteklih tridesetak godina i realizirale. No kako nisu, zbog vremena, situacije i činjenice da smo ušli u EU nužno je bilo izraditi još jednu.

Tako je Grad Zagreb nedavno odlučio da će tvrtka Elipsa S.Z. za 2,28 milijuna kuna plus PDV izraditi studiju izvodljivosti i isplativosti uspostave AUP-a.

No i kad ona bude gotova, to je tek jedan u nizu koraka do ostvarivanja konačnog cilja, a to je da se s jednog mjesta u realnom vremenu promet prilagođava stvarnom stanju na terenu kako situacije s početka teksta uopće ne bi bilo ili bi bile svedene na najmanju moguću mjeru.