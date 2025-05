Vakula najavio novi mraz, buru i pljuskove: Evo kakvo vrijeme donosi vikend

Najviše dnevne temperature postupno će se približavati uobičajenim vrijednostima za ovo doba godine, no noći i jutra ostat će svježija, ponegdje uz maglu. "Štoviše, po gorskim kotlinama možda se pri tlu pojavi i slab mraz, osobito u nedjelju." Također, bura bi nekima mogla predstavljati probleme, osobito prema kraju petka i tijekom subotnjeg prijepodneva.

Suho a istoku Hrvatske

Za većinu stanovnika istočne Hrvatske petak će biti ugodniji od prethodnog dana – očekuje se suho vrijeme, uz iznimku pokoje lokalne kapi kiše tijekom poslijepodneva. Jutra će biti hladna, s temperaturama između 6 i 8 °C, a ponegdje se može pojaviti magla. Tijekom dana očekuju se temperature do približno 17 °C.

U središnjoj Hrvatskoj jutro će također biti prohladno, uz mogućnost lokalne magle, ali danju će biti toplije nego dan ranije. Puhat će umjeren sjeveroistočnjak, vjerojatno neće biti kiše, iako će biti još dosta oblaka između kojih će se nazirati vedrina i sunce, navodi Vakula.

Olujna bura u večernjim satima

Na području zapadne Hrvatske zadržat će se promjenjiva naoblaka. Ujutro je u kotlinama moguća magla, a lokalno i slaba kiša, osobito u prijepodnevnim satima. Na sjevernom Jadranu mogući su kraći pljuskovi praćeni grmljavinom te pritom većinom bura, do večeri s rijetko mogućim olujnim udarima, a zatim sve češćim. Jutarnje temperature bit će između 4 i 9 °C, dok će uz more iznositi 10 do 13 °C. Najviše dnevne vrijednosti kretat će se oko 20 °C, a u Gorskoj Hrvatskoj između 13 i 16 °C.

Dalmacija će u petak uživati u sunčanijem i ugodnijem vremenu. Ipak, unutrašnjost regije zadržat će određenu nestabilnost pa su lokalni pljuskovi, moguće i uz grmljavinu, još uvijek mogući. Jutarnja bura će oslabjeti, a tijekom dana je moguća pojava sjeverozapadnog vjetra, uz obalu i jugozapadnog. Do večeri će bura ponovno jačati, što će uzrokovati malo valovito more.