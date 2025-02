Prognoza Zorana Vakule: 'Gotovo je s hladnoćom, ali slijedi doba promjena'

Na zapadu Hrvatske već od jutra oblačnije, a od kasnog poslijepodneva ponegdje može pasti malo kiše, uglavnom u Gorskom kotaru i oko Rijeke. Vjetar slab do umjeren južni i jugo, u gorju i jugozapadni. Iako toplije nego u petak - jutro i dalje hladno, a najviša dnevna temperatura zraka u Gorskoj Hrvatskoj između 5 i 8 stupnjeva, u unutrašnjosti Istre i na sjevernom Jadranu od 10 do 13 stupnjeva.

U Dalmaciji još malo toplije, premda u unutrašnjosti još jutarnji "minusi". I pritom prijepodne pretežno sunčano, zatim naoblačenje, najprije na sjeveru. Slabo do umjereno jugo uz obalu će ponegdje i prolazno okrenuti na jugozapadnjak. Na jugu Hrvatske uz obalu u noći i ujutro umjerena bura, zatim jugo, pri čemu more malo do umjereno valovito. Uz više od 10 sati sunčeva zračenja najviša temperatura zraka bit će oko 15 stupnjeva, a jutarnja uglavnom od 4 do 7 stupnjeva, u unutrašnjosti i oko -2 stupnja.

Iduća jutra toplija, ali dnevna temperatura na Jadranu se neće odveć mijenjati. Uz umjereno do pretežno oblačno vrijeme kiša će u nedjelju padati samo mjestimice na sjevernom dijelu, a početkom novog tjedna i drugdje duž obale, osobito u ponedjeljak. Jugo će jačati tek u utorak. U unutrašnjosti promjenjivo oblačno, u ponedjeljak uz povremenu mjestimičnu kišu, koja će u nedjelju i u utorak padati samo rijetko. Temperatura zraka bit će u porastu pa će i jutarnji minusi biti sve rjeđi', prognoza je za sljedećih nekoliko dana.