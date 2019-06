'Uzmite novac strankama' financijski na 'pozitivnoj nuli'

Građanska inicijativa 'Uzmite novac strankama', koja tvrdi da je prikupila dovoljno potpisa da se raspiše referendum o zabrani financiranja političkih stranaka iz državnog proračuna, svoje je referendumske aktivnosti u financijskom pogledu završila s pozitivnom nulom

Glavninu donacija, 109.024,50 kuna, dobila je od Živog zida, stranke koja joj se priključila i podržavala ju, po tisuću kuna donirali su joj predstavnik Organizacijskog odbora Inicijative 'Uzmite novac strankama' Denis Martinić i Dolores Schauer, kandidatkinja Živog zida na izborima za EP.

Inicijativa je svoje aktivnosti oglašavala u Novom listu i Večernjem listu, za što je potrošila nešto preko 7800 kuna, od Večernjaka je dobila popust od 3500 kuna.

Potpisi su prikupljani od ponoći 12. svibnja do ponoći 26. svibnja, kratko nakon toga Živi zid je na službenoj facebook stranici objavio da je prikupljeno dovoljno potpisa za raspisivanje referenduma.

Prikupili smo više od 375.000 potpisa, što je dovoljno za raspisivanje referenduma o zabrani financiranja političkih stranaka iz državnog proračuna, poručili su iz Živog zida uz video.

Martinić je to potvrdio, navodeći kako Inicijativa ima oko 400.000 potpisa, no to nije zaključna brojka. 'Nakon 15 dana prikupljanja glasova, od Dubrovnika do Vukovara, mogu objaviti da imamo oko 400.000 glasova, a potpisi još pristižu.

Ovo je danas za sve nas dvostruka pobjeda, kazao je Martinić u izbornoj noći komentirajući osvajanje jednog mandata Živog zida na izborima za Europski parlament.

No, donedavni saborski zastupnik Živog zida Branimir Bunjac, koji je zbog sukoba oko mandata u Europskom parlamentu napustio Živi zid, nazvao je objavu bivšeg glavnog tajnika Živog zida Tihomira Lukanića da je referendumska inicijativa skupila dovoljno potpisa 'notornom laži'.

'Tijekom cijele te kalvarije stranka je dignula kredit od 500.000 kuna, koje je isplatila mainstreamu za reklame, a nismo mogli volonterima dati ni sendviče', tvrdi Bunjac.

Financijski izvještaj o financiranju referendumske aktivnosti 'Uzmite novac strankama' na svojim je stranicama u utorak objavilo Državno izborno povjerenstvo (DIP).