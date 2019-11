[UŽIVO] Jandroković: Pupovac je pokazao pijetet prema žrtvama na svoj način

Komemorativnim skupom u dvorištu vukovarske bolnice te kolonom sjećanja gradskim ulicama do Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata Vukovarci, ali i cijela Hrvatska prisjećaju se 28. obljetnice sloma obrane Vukovara, najbolnijih dana u novijoj povijesti toga grada i Hrvatske

Tijekom gotovo tromjesečne opsade Vukovara stradalo je 2717 hrvatskih branitelja i civila, a grad je gotovo sravnjen sa zemljom.

10:00 U dvorištu Opće županijske bolnice Vukovar započeo je program 'Vukovar - mjesto posebnog pijeteta'. Minutom šutnje iskazana je počast svih poginulim.

9:59 U koloni ne bi trebalo biti izjava političara. Samo će se čuti glas Siniše Glavaševića i njegove poruke koje je slao iz ratnog Vukovara, javlja N1.

9:56 HDZ-ov Miro Kovač je izrazio nezadovoljstvo time što toliko godina poslije rata u Vukovaru ima toliko neobnovljenih fasada i nesretnih ljudi koji vape za pravdom. 'Mora se ubrzati procesuiranje ratnih zločina. Srbija može i mora otvoriti svoje arhive o nestalima', jasno je poručio.

9:52 Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković podsjetio je da je Hrvatska bila žrtva velikosrpske agresije i to je činjenica te tu istinu moramo prenijeti na mlađe generacije. 'Mi smo bili pobjednici u ratu', kazao je Jandroković. Govoreći o Pupovcu, rekao je da je on pokazao pijetet prema žrtvama na svoj način. Odgovarajući na pitanje o nestalima, rekao je da će Srbija morati otvoriti svoje arhive te da politika koju vodi Beograd nije dobra. 'Hrvatska je članica EU-a i ima mehanizme kojima se može poslužiti na putu Srbije prema EU u pregovorima', istaknuo je Jandroković. Put Srbije u EU je dug i vjerujemo da će na tom putu doći do svega onoga o čemu se govori danas.

9:47 Premijer Andrej Plenković kazao je da moramo gledati na budućnost, i na procesuiranje ratnih zločina i na prenošenje istine. 'Naša vlada kontinuirano ulaže u razvoj Grada Vukovara', kazao je Plenković. Posebno mu je drago što je njegova vlada predložila da vukovarska bolnica postane memorijalna bolnica, kao i da se donosi sveobuhvatni zakon o Vukovaru kao mjestu posebnog pijeteta.