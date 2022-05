Policija tvrdi da je ispalila jedanaest hitaca u zemlju te da su Torcidaši ozlijeđeni od - rikošeta: 'Više stotina njih napalo je šesnaest policajaca. Dobro da policajci nisu zapaljeni'

Policijska uprava Zagrebačka u 14 sati u službenim prostorijama u Ulici matice Hrvatske 4 održala je izvanrednu konferenciju za medije u povodu obračuna policije i navijača nakon utakmice Dinamo - Hajduk

Policija je istaknula da je organizator utakmice dao uputu navijačima Hajduka da je potrebno donijeti transparente na pregled 24 sata ranije. 'Iz nekog razloga, navijači Hajduka su se na to oglušili. Policija ne snosi odgovornost za odluku je li bilo moguće unijeti transparent', rekao je zamjenik glavnog ravnatelja policije za opću sigurnost Damir Barić .

'Izjave da je sinoć postupala 'mamićevska policija', smatramo krajnje uvredljivima, obzirom na to da je dvadeset policijskih službenika ugroženo', zaključio je. 'Vidjeli ste da je napad izvršen pirotehničkim sredstvima. Možete zamisliti što znači takav napad na benzinskoj postaji', kaže Barić.

Nakon što im nije dozvoljeno da unesu transparent, navijači su se vlastitom odlukom uputili prema Splitu. Policija tvrdi da je cijela trasa do Splita bila osigurana. 'Blokirali su i naglo istrčali te krenuli u napad na policijske službenike. Kolege su bile brojčano nadjačane. Naših kolega je bilo 16, a počinitelja i nekoliko stotina. Napad koji se dogodio izvršen je na prilično agresivan način, uz upotrebu boca, lanaca, stolova, aparata za gašenje požara, svega što su našli na benzinskoj. Naredbe policijskih službenika nisu dale rezultata. U jednom trenutku ispucali su nekoliko hitaca u cilju dozivanja pomoći i davanja upozorenja da se prestane s napadom. Navijači su stali i povukli se, a zatim su policajci uspjeli raditi na uspostavljanju javnog reda i mira', rekao je.

Načelnik Policijske uprave zagrebačke Marko Rašić istaknuo je da ništa nije ukazivalo da na autocesti može doći do incidenta. 'Prije utakmice privedena je 21 osoba, od čega 20 domaćih navijača te jedan gostujućih. Osam osoba dovedeno je na prekršajni sud te su puštene', rekao je. I on je istaknuo da su upaljene bengalke bacali na policijske službenike te ih napali raznim sredstvima, od remenja koje su motali na ruke do teleskopskih palica, aparata za gašenje požara... 'Na jedan ružan, nehuman i bahat način napali su petnaest policijskih službenika kojima je bilo teško pružiti pomoć', rekao je Rašić.

'Tri policijska službenika su pucala. Dvojica su pucala u zrak, jedan puca četiri hica, drugi osam hitaca. Treći ispaljuje osam hitaca u zrak, nakon toga 11 hitaca u betonsku površinu. Pretpostavljamo da je tako došlo do ozlijede dvojice navijača. Jedan je ozlijeđen u potkoljenicu, jedan u visini rebara', rekao je Rašić, te dodao da su policajci koji su dolazili u pomoć također zaustavljeni te su bili prisiljeni pucati.

'Nakon toga su se probili i pružili kolegama koji su već bili okruženi i zabarikadirani u policijsko vozilo. Navijači su tada već razbijali vozilo i uspjeli su unutra ubaciti baklju. Dobro je da policajci nisu zapaljeni u službenom vozilu', dodao je.