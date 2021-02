Predsjednik RH Zoran Milanović povodom prve godine svog mandata dao je intervju uživo za Novu TV. Govorio je o nabavi cjepiva, predstojećim lokalnim izborima, seksualnom uznemiravanju...

Kaže da ćemo njegovog kandidata doznati na vrijeme. 'Znate li vi kada je rok? Pitao je novinara Mislava Bagu.

Na pitanje je li koristio ulični stil u prvoj godini mandata, odvratio je protupitanjem: Znate li vi što je ulica?

'Ja želim da osoba za koju se odlučim, bude neko vrijeme u javnosti. Mislim da je dobro da ne bude iz sudačke prakse', pojasnio je.

Cijepljenje? Jesmo li izigrani?

'Svi su izigrani. No cjepivo konačno dolazi. Mislim da će se po ulici tražiti kandidati za cijepljenje. U idealnom trenutku kada cjepiva bude više nego ljudi koji se žele cjepiti, tada je gotovo. Kao u Mostaru. Tamo žive vaši rođaci', kazao je Bagi.

Trebamo li slušati Bruxelles po pitanju cjepiva ili biti kao Mađarska?



'Ja bi cjepivo ako treba kupio od čečenske mafije. To nije suverenizam, to je briga za dobrobit građana. Kakav Bruxelles. Kada je frka, nema Bruxellesa, radiš u svom interesu. Vjerojatnost da itko dobije cjepivo iz Rusije? Zanima me koliko je toga došlo u Mađarsku. Ne možete cjepiti ljude jamničkom', kazao je.



'To je ballanska muljaža i marčapija', komentirao je cjepljenje preko reda.

Kaže da mu je supruga cjepljena jer je išla na Baniju cijepila ljude. No i da nije, bila bi cijepljenja. Kaže da je cijeli zavod koji nema kontakte sa zaraženima cijepljen. Reda nema, smatra.

Kaže da je na Facebooku jednom mjesečno. 'To su tekstovi od par tisuća znakova', kazao je.

'Seksualno zlostavljanje To je klasno pitanje. To su bombaši otvorili kragujevke i izvukli kundak. Žene žrtve nasilja, autonomne kuće za žene, to je model iz inozemstva i to je sjajna plemenita uloga. No da se netko u svakom trenutku popne na zadnje noge kada ja komentiram i kažem nešto što misli 99 posto ljudi...Stvarno želite da o tome razgovaramo? Potpuno neprozvane osobe su me praktički ispsovale. Psovka kada je već izrečena, možda je spriječila da poleti šaka', kazao je.

'Jesam li se primijenio za jotu? Nisam, samo sam stariji', kazao je. 'Neka idu kvragu sa zaštitom holivudskih diva. To je klasno pitanje', zaključio je.

Na pitanje oko izbora mitropolita Porfirija za patrijarha Srpske pravoslavne crkve, kazao je da je to jedini velikodostojnik SPC-a s kojim je imao neki odnos. 'On je čovjek koji je po meni iznad standarda. Na njega će biti velik pritisak jer je Srpska pravoslavna crkva dio srpske države. Ne vidim kako bi on trebao biti most do Vučiča. On je predjsednik države u kojoj je alfa i omega. To je drugačija vrsta uređenja. Kada sam čuo da je izvučen iz šešitra, rekao sam: Super', kazao je.

Što se tiče lokalnih izbora, kaže da ne zna hoće li na njih izaći. Smatra da tu treba biti dosljedan, a na parlamentarne nije izašao. No brine ga situacija u Zagrebu. Ipak, vjerojatno ipak neće glasati jer će biti očito za koga bi glasao. Dodaje kako zagrebački Donji grad izgleda kao štakornjak.