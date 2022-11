Milanović: Ponavljam državnoj odvjetnici - što je sa slučajem Banožić?

Predsjednik Zoran Milanović u varaždinskoj vojarni ispratio je hrvatske vojnike u NATO-ovu operaciju KFOR nakon što ih je dva sata ranije ispratio i ministar obrane Mario Banožić. Potom je dao izjavu za javnost

'Onda to može zvati vrstom sitne prevare, generalne probe, ali generalne zato što su tu bili generali, jer on je generalna sramota. Članovi obitelji nisu bili na toj farsi koju je organizirao na prevaru u zadnji tren. To je grozno, to je tako mizerna karakterna osobina', rekao je Milanović.

'Kada se počne ponašati normalno i ljudski, možemo početi razgovarati. Do tada ne', dodao je predsjednik.

'Imam đon obraz i meni nikada nije neugodno, ali mislim da sam na pravoj strani povijesti. Banožić nije izbačen iz protokola, ali kako je on izbacio neke ljude iz službe, vi me pitate je li meni neugodno. Ovo možemo nazvati sramotom, tamo nisu bili članovi obitelji', rekao je predsjednik Milanović.

Istaknuo je kako se Banožić i u Vukovaru na silu pokušao ugurati na polaganje vijenaca iako ga nije bilo u protokolu.

'Tako je i krao na testovima pa je svejedno bio ponavljač', kazao je Milanović.

Predsjednik je kazao da se ministar obrane obračunava s običnim ljudima i pritom nažalost uživa podršku svoga šefa, broja jedan svoje grupe. Naveo je i da su vojnici zbog svega stajali bezveze sat vremena duže.