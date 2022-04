Milanović opet nagazio Plenkovića: Ili je izdajnik, ili je lažov

Nakon što su jučer izmijenili teške riječi, predsjednik Zoran Milanović danas je odgovorio premijeru Andreju Plenkoviću

Govoreći o rokovima za donošenje Izbornog zakona u BiH, Milanović kaže kako je pitao Plenkvoića zašto ne idu zajedno u Mostar. 'To mi baš ne diže reputaciju u Bruxellesu. Ta sitna hulja nije išla tamo jer je poslao svog ministra da mjeri tko je dobio jači aplauz', kaže predsjdnik dodajući da je to jadno.

'Ništa novo. Meni je čast da me ekipa bojkotira. došli smo do toga da sam ih morao nazvati bandom, a to jesu i za to su osuđeni', kazao je Milanović .

'To je čovjek koji je jučer izjavio da je njegov utjecaj u Bruxellesu ogroman, a Milanović je štetočina. Ako je tvoj utjecaj ogroman, kako da protumačim da ga nisi iskoristio ni ovoliko za Hrvate u BiH. Ili si lažov ili si izdajnik. Jer ako imaš utjecaja dok se tamo Hrvatima u BiH napijaju krvi, a ne radiš ništa, onda si izdajnik', poručio je.

'Tvrdi da sam ja uvrijedio Bošnjake izjavom o sapunu i parfemu. To nije istina. Netko ti se spušta kroz dimnjak. Pa ti legne sa ženom, pa onda ga moraš razbiti. Ja sam šutio dok se šunjao oko kuće, sad je ovo katastrofa', kazao je predsjednik.

'Fućka se njemu za Hrvatsku i bosansko-hercegovačke Hrvate. A onda mene zove štetočinom. Pa zašto nismo išli zajedno, da podijelimo štetočinstvom. Ne, on je pojeo kemijsku. Da je bila tegla marmelade pred njim, pojeo bi je', rekao je.

'Fućka se meni za moj ugled u Bruxellesu', dodao je. 'Imamo situaciju da se s BiH u međunarodnoj diplomaciji bave totalni bezveznjaci, ljudi koji stavljaju kvačice. I ako im na putu stoje neki Čović ili Dodik, njih zanima mogu li oni ti ispuniti neke svoje zadatke. Mi se nalazimo u opasnoj situaciji. Hrvatima se u BiH bave totalni bezveznjaci uz asistenciju hrvatskih izdajnika', rekao je Milanović.

Komentirao je svoj sutrašnji odlazak u Jasenovac. Kazao je da će sutra otići nevezano za odlazak Vlade, a onda ponovo sa Židovima, za koje kaže, da su nakon Srba najveća žrtva Jasenovca. 'Ne idem s ljudima s kojima tamo ne želim biti u društvu, s ekipom iz vlade. Oni u jednom trenutku ohrabruju ustašluke, daju podršku društvenom talogu kakav je Zekanović, a potom se prave liberalima', poručio je predsjednik.

Ponovno se osvrnuo na BiH. 'Ja jesam spominjao parfem i sapun, ali obzirom da je to sitni udbaš jučer u Saboru spomenuo, ispada da sam to spomenuo da bih uvrijedio Bošnjake, a ja to koristim i za Hrvate i Srbe... to je to. Jedno je što je čaršija sarajevska doživjela. Nakon mog posjeta Mostaru to više nisu mogli. Ali da se za tom udbaškom metodom uhvati hrvatski premijer i šef stranke osuđene za najteži kriminal, to je nešto drugo', rekao je Milanović.

Na pitanje kako će funcionirati s Vladom, jer on potpisuje i zakone koji se donose u Saboru, kazao je: 'Kako će se donositi zakon? Tako da ću poštivati Ustav. Dođe mi zakon na potpis, izglasan glasovima kupljenih ljudi u saboru i ja to moram potpisati jer tako kaže Ustav. Potpisujem zadnji treš od zakona, štetne za ekonomski razlog zemlje. Kad bih to odbio, oni bi mogli pokrenuti postupak mog opoziva. Ja se držim Ustava, on je takav, kaže da zakon stupa na snagu 8 dana nakon što ga je predsjednik potpisao, a predsjednik je to dužan napraviti.

Govorio je i o pismu generala oko pomilovanja Perkovića i Mustača, kazavši da nema veze s tim. 'Nisam znao za tu inicijativu. Bio sam ranije i s Rojsom i Krešićem i Gotovinom. I onda stiže histerična udbaška reakcija. Tomo Medved kaže da je to koordinirano između odvjetnika i ureda predsjednika. A gdje su tu generali? Jesu to ljudi koje možeš vući po kolodvorima?', poručio je predsjednik.

'I onda mi Plenković kaže da je to orkestrirano s predsjednikom. I kaže da vrijeđam Bošnjake, kao da se do te moje izjave ništa nije desilo. Ti ljudi siluju Hrvate. Moraš se suprotstaviti. Hrvati se mogu slikati na ovim izborima, bit će onako kako netko drugi kaže. Ja već godinu dana dižem tenzije oko toga', ponovno se vratio na temu BiH.

'Nikad veća grupa probisvijeta i lopova nije vodila ovu državu', poručio je Milanović.

'Ja sam šutio da vidim ima li kod tih ljudi imali poštenja, a udbaš koji je oslobođen vojske dok su drugi jeli zemlju.. to je ta ekipa. Ja sam slušao što govore, računajući da im neće biti milo, ali da će ovako zvjerski hrvatske generale i robijaše.. pa daj malo kredita, majke ti mile. Ne, to je udbaški posao, kao da su to neki ljudi bez volje, nakupine bjelančevina', rekao je Milanović.

Na pitanje hoće li pomilovati Perkovića i Mustača, s obzirom da je govorio da treba ukinuti taj institut, Milanović je kazao: 'Dosta se novih stvari zavrtilo. Vidim da je Gotovina udbaš, a Plenković nije. To je napisao Anto Nobilo 99 posto. To odvjetnici rade inače. Da mi je došlo od žene, ne bi ni pogledao, ali je došlo od Gotovine, Čermaka. Ja nisam izmislio tu ustavnu odredbu, istaknuo sam to u kampanji. jer je moja prethodnica napravila nekoliko grešaka.

'Nije mi došlo pismo od patloškog lažljivca Hebranga, nego od generala. I onda mi dođe Jopa, onaj nasilni pijanac iz Virovitice', poručio je.

'Zašto je Zekanović odjednom za Plenkovića, pa to je posao za istražne organe. Pa Sabo je gulio godinu dana zbog flertovanja s nekom poluposrnulom damom koje je trebalo zabrinuti samo njegovu suprugu. Oćete mi reći da Zekanoviću nije mjesto u azilu za zečeve bar godinu dana', upitao je.

'Ja ću razgovarati s generalima, pitati ih koji su njihovi motivi. Ali da će se taj udbaški prištavski element spustiti na tu razinu... a što je s generalima? Tko je njih prisilio na to? Nije lako napasti Gotovinu i Čermaka, koji je govorio u Kinu 1995. prije Tuđmana. Zato i je zaglavio u Haagu. I zato mi je jako drago kad mi lopovska stranka kaže da tu ima frajera koji su se obogatili. To je zavist', kazao je.

'To je monarhistički instrument. I sad sam doveden da se moram baviti pismom, koje su generali poslali na moje čuđenje. Ako ih odbijem odmah, ispast će da su budale, a nisu. Da su pijuni nečiji, ali nisu. Ja se moram s ovim zezati i s udbašima', ponovno se osvrnuo na pomilovanje.

'Neki dan je neki švapski lik rekao da sam ja nacionalist... gledam ga sažaljivo, kao budalu. Ako ako mi kažeš da sam ekstremni nacionalist, onda si imbecil', kazao je.

Ponovno se osvrnuo na svoju izjavu o genocidu u Ukrajini. 'Ne može biti genocid šest milijuna ubijenih ljudi ili 6000 ubijenih ljudi. Srbi nas optužuju da smo genocidan narod. Mi čak Srbe nismo optužili za to u Vukovaru. Upozoravam da postoji genocid i genocid. Nije isto mačetama pobiti milijune ljudi i 6000 ljudi u par dana. Ne treba to koristiti da bi se nabijao kompleks krivnje drugom narodu, nama su to Srbi nabijali 50 godina. Znam kako to izgleda, to nije ugodno', kazao je Milanović.