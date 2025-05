Uživajte u ljetnom vikendu, u ponedjeljak stiže velika promjena vremena

U subotu u Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčano. Jutarnja temperatura bit će oko 14 °C, a uz umjeren jugozapadnjak najviša dnevna mogla bi rasti i do 30 °C u hladu.

Južina će početi i na zapadu Hrvatske, u Gorskom kotaru jugozapadnjak bi mogao biti jak. Bit će sunčano uz prolazno umjerenu naoblaku, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre, no vjerojatno će još ostati suho. Najniža temperatura zraka u gorju od 8 do 12 °C, na sjevernom Jadranu od 13 do 16 °C, a najviša će biti između 25 i 28 °C.

U sunčanoj i toploj Dalmaciji vjetar slab, zatim umjeren jugozapadni i zapadni. Prema otvorenome uglavnom mirnom ili malo valovitom moru - poslije će biti i umjerenog juga. Temperatura podjednaka kao u petak ili malo viša.

Na krajnjem jugu Hrvatske, uz slab do umjeren vjetar s mora, obilje sunčanih sati i visok UV indeks Sunčeva zračenja te najvišu temperaturu zraka oko 27 °C - sve će se češće oči okretati prema moru - radi mogućeg osvježenja. Temperatura mora dosegnut će gotovo 20 °C.