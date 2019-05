Ustavni sud tražit će odgovor od Vlade: Koja je svrha kampanje ministra Pavića?

Vrlo je vjerojatno da će Ustavni sud u utorak na svom redovitom stručnom sastanku zatražiti od Vlade očitovanje o tomu koja je svrha kampanje koju ministar Marko Pavić naziva informativnom, a organizatori i zagovornici inicijative "67 je previše" protureferendumskom, koliko košta i kojim se novcem financira, piše u subotu Večernji list, dodajući da to neće značiti da je Ustavni sud već tada započeo neki formalni postupak

Budu li ustavni suci i zatražili očitovanje Vlade, tražit će to svojom odlukom, a ne na bilo čiju inicijativu jer za to nitko nije ni ovlašten. S time da i Ustavni sud u predreferendumskoj fazi – koja prethodi predaji potpisa predsjedniku Hrvatskog sabora – može intervenirati samo iznimno, piše Večernji list .

Ali, čak i ako Vlada troši novac iz javnog fonda i ako ustavni suci ocijene da je riječ o protureferendumskoj kampanji, a ne o informiranju o onome što je bitno da bi građani mogli doista slobodno odlučiti, to ne mora značiti da će Ustavni sud reagirati sada kad referendumski postupak još nije počeo. To će u ovoj fazi učiniti samo ocijene li suci da su te radnje dovele do grubog kršenja demokratske procedure tako da narušavaju referendumsko izjašnjavanje, piše Večernji list.