Ustavni stručnjak: 'Slučaj s Abecedom demokracije karikatura je naše političke scene koju omogućuje perverzni sistem'

Nisu bili parlamentarna stranka, ali su svejedno iz državnog proračuna u protekle tri godine dobili 764 tisuće kuna. Na taj iznos imali su pravo jer je član njihove stranke bio Ivan Pernar, ujedno član Živog zida

'To je karikatura naše političke scene koju omogućuje perverzni sistem' bio je prvi komentar profesora Branka Smerdela , vodećeg ustavnog eksperta u Hrvatskoj za Jutarnji list.

Naravno da hoće, i to više nego proteklih godina, čak 367.162 kune !

Zakon kaže da sve stranke koje imaju zastupnika imaju to pravo. Stoga se postavlja pitanje ima li pravo i sada na taj novac Abeceda demokracije, kada Pernar više nije član.

Abeceda demokracije imala je pravo na državni novac kao i sve ostale stranke jer je u vrijeme konstituiranja ovog saziva Sabora imala jednog zastupnika - Ivana Pernara, a to pravo omogućio joj je trenutni Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

Drugi sugovornici Jutarnjeg lista iz Odbora navode kako je zakon time omogućio da ne dođe do političke korupcije u slučaju prebjega, koji su danas itekako aktualni.

'O ovoj situaciji uistinu se mora ozbiljno porazgovarati. Jer imate dvije poprilično konfliktne situacije. Po slovu zakona oni imaju pravo na sredstva iz proračuna, dok svaka životna logika kaže da na to nemaju pravo jer nemaju zastupnika. Životna logika je tu u suprotnosti sa zakonskim slovom. Cijela situacija je nelogična i to se treba raščistiti', kaže Miljenić, član Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav.

Dok je to donekle razumljivo u slučajevima kada, unatoč odlascima, pojedina stranka u Saboru ipak postoji, posve je nerazumljivo u slučaju Abecede demokracije.

'Poklonjena je vjera da je ipak stranka stala iza ljudi koji su izabrani i bilo bi nepošteno da im se sada, zbog nekakvih osobnih interesa pojedinaca ili svađe, oduzme taj novac ili da se dade odbjeglom članu. To bi bilo poprilično nepravedno', navode.

'S jedne strane, svaki zastupnik, kada bi izlaskom iz stranke prenosio i novac za svoj mandat, mogao bi itekako trgovati. Na ovaj način, kada novac ostaje stranci, to je ipak spriječeno. Osim toga, dosad ste imali i praksu da pojedini zastupnici uđu u Sabor u jednoj stranci, a onda prije konstituiranja osnuju vlastite stranke kako bi imali pravo na proračunsko financiranje. To će se novim zakonom promijeniti', kažu sugovornici Jutarnjeg lista.

Novi prijedlog Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, koji je već usvojila Vlada, mijenja priču o financiranju onih stranaka koje su bile zastupljene u vrijeme konstituiranja Sabora. Po novome, stranke će se financirati prema konačnim rezultatima parlamentarnih izbora.



'Gledajte, ovaj slučaj je idealna prilika koju bi trebalo iskoristiti da se iskreno raspravi o temi financiranja političkih stranaka. Godinama već postoji svojevrsni prešutni dogovor između HDZ-a i SDP-a o ovoj temi i to po principu - ne gledaj u moj tanjur. Oni imaju konsenzus oko tih stvari godinama i ne vjerujem da će biti prave rasprave. Odavno se zalažem za to da se političke stranke, koje su udruge građana, financiraju od građana donacijama koje bi trebale biti strogo kontrolirane. Ovako se s jedne strane neke stranke zalažu da se Katolička crkva mora sama financirati, a s druge strane bi htjela državni novac. A to je neozbiljno, baš kao i cijela ova situacija s Abecedom demokracije', zaključuje profesor Smerdel.