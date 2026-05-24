CURENJE NOVCA

Dok traje afera Pavlek, istražitelji imaju posla i u Savezu gluhih

L. F.

24.05.2026 u 12:07

Uskok
Uskok Izvor: Pixsell / Autor: Tomislav Miletic/PIXSELL
Dok se javnost posljednjih dana bavi ‘aferom Pavlek’ i istragom u Hrvatskom skijaškom savezu, paralelno je već neko vrijeme u fokusu istražitelja i Hrvatski sportski savez gluhih, piše Jutarnji list

Među osumnjičenima je i predsjednik Saveza Oliver Lušić, dugogodišnji kapetan hrvatske rukometne reprezentacije gluhih. Među prijavljenima je i njegov otac Marijo Lušić, počasni predsjednik Saveza, kao i još nekoliko osoba te sam Savez kao pravna osoba.

Prema informacijama Jutarnjeg lista, istražitelji provjeravaju sumnje u više kaznenih djela, uključujući zlouporabu položaja i ovlasti, subvencijsku prijevaru, krivotvorenje službenih isprava, nezakonito pogodovanje i pranje novca.

Riječ je o opsežnoj dokumentaciji i višemjesečnim provjerama financijskog poslovanja Saveza, pri čemu se spominju stotine tisuća eura navodno nenamjenski potrošenog proračunskog novca.

