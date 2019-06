USKOK provjerava ministra Kuščevića, pod lupom njegova imovina

U aferu oko ministra uprave Lovre Kuščevića nedavno se uključio i USKOK koji provodi izvide oko posla s nekretninom u Supetru, ali i ostalih dubioza oko Kuščevićevih nekretnina, piše Jutarnji list

Te godine ne spominje da tvrtka, čiji je vlasnik, posjeduje još i poslovni prostor od 328 kvadrata koji se, pak, u njegovoj kartici prvi put pojavljuje godinu dana poslije, 2010., kada ga je očito otkupio od vlastite tvrtke prije nego što se našla na “listi srama” i otišla u stečaj, a vjerovnici se, prema pisanju portala Telegram, nisu imali iz čega naplatiti. Taj poslovni prostor, naime, kupio je još 2005. godine po cijeni od 210 tisuća eura, i to kreditnim zaduženjem čija je zabilježba vidljiva u zemljišnim knjigama. Kuščević ipak 2010. godine u karticu unosi izmjenu na način da navodi kako je prodao tvrtku Kuščević d.o.o. te upisuje da je vlasnik “podruma - poslovnog prostora od 350 četvornih metara u Supetru, kojeg procjenjuje na 1,060 milijuna kuna” (iako ga je njegova tvrtka 2005. kupila za 1,5 milijuna kuna, a on će ga 2013. prodati po cijeni od 2,197 milijuna kuna) i tvrdi da ga je stekao zaduženjem kod banke i prodajom imovine.

Lovru Kuščevića od prošlog tjedna istražuje i Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, a sada i, prema pisanju Jutarnjeg lista, USKOK.



'Dosta dugo smo razgovarali. Ono što je na kraju, kad se pročitaju medijski napisi, tekstovi i njegovi argumenti... cijeli krimen se svodi na to da je dvije nekretnine propustio upisati u katastar. Sve ostalo je u imovinskoj kartici, prošli smo to papir po papir... To je propust, ali ne takvih razmjera da treba dovoditi u pitanje njegov politički i ljudski integritet. U zadnjih pet mjeseci imali smo ‘bombardiranje’ Tolušića, ministrice Žalac, Gorana Marića... On je sada deseti, jubilarni', branio je Kuščevića premijer Andrej Plenković.