Uručeni ugovori iz ZPP-a vrijedni gotovo 24 milijuna eura

Ukupno 54 potpisana ugovora obuhvaćaju sedam intervencija i 54 korisnika, a iznos odobrene potpore je gotovo 24 milijuna eura. U okviru intervencije 73.06 Modernizacija šumarskih tehnologija u pridobivanju drva, šumskouzgojnim radovima i proizvodnji šumskog reprodukcijskog materijal potpisano je 18 ugovora ukupnog iznosa odobrene potpore 4,9 milijuna eura, a u okviru intervencije 73.07. Modernizacija tehnologija u predindustrijskoj proizvodnji drva, potpisano je 14 ugovora ukupnog iznosa odobrene potpore 2,7 milijuna eura.

Ugovori su uručeni na svečanosti u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Kroz ulaganja u navedenim intervencijama potiče se razvoj mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru šumarstva te stvaranje novih radnih mjesta u ruralnim područjima. Unutar intervencije 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju potpisan je jedan ugovor ukupnog iznosa odobrene potpore 1,7 milijuna eura, a jedan ugovor potpisan je i u okviru intervencije 73.11. Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda, s iznosom odobrene potpore od tri milijuna eura.

U okviru intervencije 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima potpisano je pet ugovora ukupnog iznosa odobrene potpore 136,6 tisuća eura. Ciljevi za tri intervencije obuhvaćaju jačanje usmjerenosti na tržište i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava kratkoročno i dugoročno te veću usmjerenost na istraživanje, tehnologiju i digitalizaciju, doprinos ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbu tim promjenama uz poticanje održivog razvoja i učinkovitog upravljanja prirodnim resursima.

U sklopu intervencije 74.01. Potpora za sustav javnog navodnjavanja, a u okviru drugog natječaja, potpisana su dva ugovora ukupnog iznosa odobrene potpore 10,3 milijuna eura. Cilj te intervencije je unaprijediti prilagodbu proizvodnih sustava u poljoprivredi klimatskim i okolišnim uvjetima te doprinijeti stabilnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Unutar SP ZPP planirana je potpora za nove sustave javnog navodnjavanja čime se teži doprinijeti povećanju poljoprivrednih površina s mogućnošću navodnjavanja.

Privući što više mladih u poljoprivredu

U okviru intervencije 75.01. Uspostava mladih poljoprivrednika potpisuje se 13 ugovora ukupnog iznosa odobrene potpore 975 tisuća eura. Cilj ove intervencije, kako su naveli iz Ministarstva, je poticati razvoj obnovljenog i inovativnog poljoprivrednog sektora. Također, intervencijom se nastoji potaknuti daljnje povećanje udjela mladih poljoprivrednika kao i jačanje konkurentnosti njihovih poljoprivredni gospodarstava te strukturna transformacija i generacijska obnova poljoprivrednika.

Na posljednji natječaj pristiglo je gotovo 900 prijava zbog čega se kroz Nacionalnu mrežu ZPP prvi put uspostavlja Tematska radna grupa za mlade poljoprivrednike u kojoj će oni koji svakodnevno žive poljoprivredu stvarati buduće mjere i politike. Vlajčić je istaknuo kako si je, kada je preuzeo dužnost ministra, dao zadatak privući što više mladih ljudi u poljoprivredu.

"Što više idem po terenu, to sam sve sigurniji da imamo razloga za optimizam. Upoznajem mlade ljude koji su ostali na zemlji svojih roditelja, ali rade na potpuno nov način“, rekao je Vlajčić te zaključio kako takve priče daju nadu i pokazuju da hrvatsko selo ima budućnost u kojoj se spajaju rad, znanje, upornost i dobra potpora države.