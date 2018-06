Uređenje najveće plaže na Jadranu pri kraju: Pogledajte ušminkani Žnjan

Novi ugostitelji na splitskom Žnjanu službeno su danas preuzeli svoje nove kafiće, njih ukupno osam, a svi će početi s radom u idućih nekoliko dana. Na najvećoj plaži na Jadranu, s koje je prošle godine uklonjeno tridesetak bespravnih objekata, uoči idućeg tjedna i početka Ultra Europe festivala sve će biti spremno za privremeni režim rada, koji će trajati tijekom ovog i idućeg ljeta

Sama plaža je dotjerana, proradila je spasilačka služba, postavljeno je desetak sklopova javnih WC-a i ormarića za zaključavanje stvari, uređeno oko dvije i pol tisuće kvadrata novih 'zelenih otoka', a parkiralište je ograđeno i dovedeno u donekle pristojno stanje. Ugostiteljski sklopovi - njih sedam u blizini mora i jedan uz prometnicu - sastoje se od po dva jednaka modula i terase veličine 300 do 400 četvornih metara.

Na samom platou vidljivi su obrisi šetnice i budući pješački koridori, no oni će do daljnjega ostati poludovršeni jer svako betoniranje, asfaltiranje ili popločavanje zahtijeva građevinske dozvole - a njih neće biti dok se ne izmijene urbanistički planovi, dodijele koncesije i formalno razradi konačni projekt uređenja ove plaže. Na Žnjanu je napravljena 'trijaža' kako bi normalno funkcionirao do pravog i konačnog rješenja izrađenog u Studiju Ante Kuzmanića, koji je pobijedio na javnom natječaju, te kako bi izgledao urednije nego u doba kada je ondje carevala bespravna gradnja.