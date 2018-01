Upravitelj kaznionice čiju je smjenu tražio sindikat postao šef zatvora u Sisku

Ivica Gusić postao je upravitelj zatvora u Sisku, čime nisu zadovoljni u Sindikatu državnih i lokalnih službenika i namještenika RH. Oni su tražili njegovu smjenu, podsjećaju iz ovoga sindikata, s upraviteljske pozicije u Kaznionici u Lipovici-Popovači zbog prisiljavanja službenika da sami zatraže smjenu kako bi na njihova rukovoditeljska radna mjesta rasporedio svoje ljude

Gusića je, dok je bio upravitelj Kaznionice u Lipovici-Popovači, sindikat prijavio DORH-u zbog zlouporabe položaja, a Ministarstvu pravosuđa dostavio dokumentaciju o njegovim prijetnjama voditeljima odjela da će im, ukoliko sami ne podnesu zahtjev za razrješenje iz osobnih razloga, smanjiti ocjenu kako bi ih se razriješilo po sili zakona, navodi se u priopćenju Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH koje potpisuje glavni tajnik Siniša Kuhar.

No iako je Gusić otišao, dodaju, Kaznionicom do daljnjeg upravlja njegov dosadašnji pomoćnik i osoba koja je do imenovanja na poziciju pomoćnika upravitelja bila voditelj odjela, umjesto voditeljice koja je nezakonito razriješena zahvaljujući Gusićevu kadrovskom inženjeringu, piše u priopćenju.