Upaljen meteoalarm za tri regije, novi toplinski val trajat će do srijede

Prognoza DHMZ-a za subotu pokazuje da će biti sunčano i vruće.

'Vjetar na kopnu uglavnom slab, na sjeveru mjestimice do umjeren južni, na istoku jugoistočni. Duž obale će puhati umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak osobito sredinom dana. Najniža temperatura zraka od 15 do 19, na Jadranu od 20 do 25 °C. Najviša dnevna između 31 i 35 °C', stoji u prognozi DHMZ-a.

U subotu, ali i idućih dana bit ćemo pod utjecajem anticiklone u sklopu koje će sa sjevera Afrike stizati sve topliji zrak, a frontalni sustavi zadržavat će se daleko od Hrvatske.

Branka Ivančan-Picek, ravnateljica DHMZ-a komentirala je za HRT velike vrućine kao i ono što nas čeka u narednim danima.

'Topli zrak prolazi kroz Sredozemlje, skuplja vlagu i nad europskim kopnom, pogotovo nad dizanjem tog zraka nad Alpama, dolazi do ovakvih konvektivnih oluja i velikih vrućina. Svjedoci smo da pogotovo Španjolska, Italija, Grčka ovih dana upozoravaju svoje stanovništvo na temperature od 40°C pa i više.