Upaljen crveni meteoalarm za četiri regije, evo kada stiže zahlađenje

Drugdje u gorju i na sjevernom Jadranu sunčano. Uz more prijepodne bura, umjerena, podno Velebita i jaka, koja će sredinom dana okrenuti na slab do umjeren jugozapadnjak.

Sunčanih sati neće nedostajati ni na krajnjem jugu Hrvatske, gdje će nakon toplog jutra s temperaturom raka između 23 i 28 °C vrijednosti porasti do 35 °C na obali, to do 38 °C u zaobalju. Vjetar uglavnom slab, popodne i umjeren jugozapadni i zapadni, pa će more, temperature oko 27 °C, biti malo do umjereno valovito.

Zbog visokih temperatura za četiri regije - Kninsku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku, upaljen je crveni meteoalarm, pri čemu će najopasnije vrijeme biti u Kninskog regiji gdje bi temperature mogle biti i više od 38 stupnjeva Celzijevih. U ostale tri regije pod crvenim alarmom očekuju se temperature veće od 34 stupnja.