Uoči Thompsonova koncerta u Splitu uklonjeni štandovi: Koncert može - vašar ne može

'Koncert može, a vašar na javnoj površini bez dozvole – ne može! Prije koncerta večeras na Gripama niknule su čudne štand-konstrukcije bez dozvole. GK Gripe zatražio je žurno postupanje komunalnog redarstva, koje je postupalo u rekordnom roku te su ispisane kazne, ali i uklonjeni štandovi. U ovom trenutku uklanja se i posljednji. Koncert bez zabrane – DA, ali "vašar" na Gripama – NE!", objavili su na Facebooku.