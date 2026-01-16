redarstvo u akciji

Uoči Thompsonova koncerta u Splitu uklonjeni štandovi: Koncert može - vašar ne može

V. B.

16.01.2026 u 19:23

Štandovi kod Gripa
Štandovi kod Gripa Izvor: Društvene mreže / Autor: Gradski kotar Gripe /Facebook
Marko Perković Thompson, večeras nastupa u splitskim Gripama, a uoči koncerta oko dvorane je niknuo niz štandova s majicama, kapama, šalovima, zastavama i drugim rekvizitima. iz Gradskog kotara Gripe uočili su da su mnogi od njih ondje nelegalno, pa su pozvali redare

'Koncert može, a vašar na javnoj površini bez dozvole – ne može! Prije koncerta večeras na Gripama niknule su čudne štand-konstrukcije bez dozvole. GK Gripe zatražio je žurno postupanje komunalnog redarstva, koje je postupalo u rekordnom roku te su ispisane kazne, ali i uklonjeni štandovi. U ovom trenutku uklanja se i posljednji. Koncert bez zabrane – DA, ali "vašar" na Gripama – NE!", objavili su na Facebooku.

