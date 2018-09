Unatoč ratu protiv droge, proizvodnja kokaina dosegla je najvišu razinu u povijesti

Područje uzgajanja kokaina u Kolumbiji najveće je do sada zabilježeno u povijesti. Koka je 2017. okupirala 17 posto više, a u nekim područjima čak 64 posto više obradivih površina nego godinu ranije. To više nije samo 'rekreacijska droga' bogatih i yuppieja. Britanija postaje kokainska prijestolnica Europe, Španjolska je europsko središte trgovine kokom, a Britanci je lako nabavljaju preko Albanije i Srbije

Dvostruko veći od Zagreba, Medellin je prijestolnica kolumbijske provincije Antioquia. Zbog ugodne klime i carstva cvijeća nazivaju ga 'gradom vječnog proljeća'. Ali osim cvijeća, okolina Medellina, kao i najveći dio Kolumbije, idealna je za uzgoj grmaste zimzelene biljke Erythroxylon coca, čijom se preradom dobiva 'rekreacijska droga', bijeli prah kokain, kraće koka.

A gdje je koka, tu je narkomafija. Zahvaljujući kartelu Medellin, na čelu s apsurdno bogatim kraljem kokaina Pablom Escobarom i njegovu ratu s konkurencijom i policijom krajem osamdesetih godina, ubijeno je 1000 policajaca, novinara i vladinih dužnosnika, 200 sudaca i više od 4000 drugih osoba, izvršen atentat na tri predsjednička kandidata, srušen zrakoplov sa 107 putnika i podmetnuta bomba u trgovački centar.

Escobarov kartel snabdijevao je kokainom 80 posto američkog tržišta, posjedovao je 15 zrakoplova, šest helikoptera i dvije podmornice za krijumčarenje robe, prevozeći 15 tona droge dnevno u vrijednosti 420 milijuna dolara tjedno te trošeći mjesečno 2500 dolara samo na gumice za vezivanje snopova novčanica. >>>'Voleći Pabla' - blesav film koji želi izmusti novac na račun divljenja okrutnom narkobosu Riješivši se Pabla Escobara 1993., Kolumbija je mogla slobodnije disati. Gdje je danas? Na godišnjoj listi najrizičnijih mjesta za strane posjetitelje (ne računajući zemlje u ratu) Svjetski ekonomski forum i danas je stavlja na prvo mjesto. Jer... Područje uzgajanja kokaina u Kolumbiji najveće je do sada zabilježeno u povijesti. Koka je 2017. okupirala 171.000 hektara obradivih površina (usporedbe radi, to je gotovo desetina obradivih površina u Hrvatskoj) na kojima se proizvelo 1400 tona opojnog lišća, 17 posto više nego 2016., u nekim dijelovima zemlje čak 64 posto više no godinu ranije. Više od 30 posto polja kokaina nalazi se samo desetak kilometara od naselja, a 34 posto površina još 2014. bile su – šume. Današnji usjevi koke proizvode 33 posto više listova nego oni iz 2012. Samo pokrajina Narino proizvede više koke od cjelokupne proizvodnje Perua, također zemlje poznate po uzgoju te droge...

Meksički kum narkopodzemlja Iako se ne zna točan broj žrtava narkookršaja, jer u Meksiku kao turističkoj zemlji uljepšavaju statistiku, pokazalo se da je 2017. u ovoj zemlji bila najkrvavija u posljednja dva desetljeća. Prošle godine pokrenuto je 29.168 istraga o ubojstvima, čime je broj ubijenih nadmašio broj stanovnika naše Koprivnice ili Vinkovaca. Otkada je prije desetljeća bivši predsjednik Felipe Calderon pokrenuo rat protiv droge, ubijeno je 100.000, a nestalo 30.000 osoba. Ono što je za Kolumbiju bio Pablo Escobar, to je za Meksiko Joaquin Guzman zvani El Chapo (Kratki). Forbes ga je 2009. i 2011. proglasio jednim od najmoćnijih ljudi svijeta, a nakon poslovnog magnata Carlosa Slima bio je drugi najmoćniji čovjek Meksika. U SAD-u je optužen za krijumčarenje droge vrijedne milijarde dolara zrakoplovima, ribarskim brodovima, podmornicama i tunelima, njih 62, ispod američko-meksičke granice te egzekuciju više od 1000 osoba i mučenja zabilježena na videosnimkama. Bježao je iz strogo čuvanih zatvora, a trenutačno u SAD-u čeka početak suđenja 9. studenog. Optužnica ima 300.000 stranica, a Guzmanovi odvjetnici optužuju američku vladu za 'inkviziciju' njihova branjenika.

To su najdramatičniji podaci iz izvješća UN-ova Ureda za narkotike i kriminal (UNODC) objavljeni krajem rujna, dokazujući da zemlja književnika Gabriela Garcije Marqueza definitivno gubi rat protiv nasljednika Pabla Escobara. Ne pomaže ni 400 milijuna dolara, koliko SAD, najveći potrošač koke, pomaže vlastima u ratu protiv narkomafije, ni UN-ovih 300 milijuna pomoći uzgajivačima da prijeđu na uzgoj drugih kultura. Sve je to sića u odnosu na 2,7 milijardi dolara, koliko kokain postiže na lokalnom tržištu, dok prema nekim procjenama narkosi dilanjem na svjetskom tržištu godišnje obrnu 400 milijardi dolara. 'Ako investiram 1000 dolara u dionice Applea, za godinu dana vratit će mi se 1200, u najboljem slučaju 1500 dolara. Investiram li istu sumu u kokain, može mi se vratiti 182.000 dolara. To je snaga kokaina', objašnjava jednostavnu računicu talijanski pisac Roberto Saviano, autor 'Gomorre', hit romana o narkomafiji svojedobno prodanog u deset milijuna primjeraka i prevedenog na 50 jezika, te novijeg 'Zero Zero Zero' o meksičkoj i kolumbijskoj trgovini kokom. Kolumbijskim kartelima na ruku ide i strašna ekonomska kriza u susjednoj Venezueli, iz koje traje masovni egzodus gladnih građana te uzgajivači i prerađivači koke dobivaju superjeftinu radnu snagu, onu koja za šaku hrane može raditi u robovskim uvjetima.

Narkostvarnost i TV fikcija ili pornografija nasilja Netflixov serijal 'Narcos' iz 2016. o hvatanju i ubojstvu Pabla Escobara postao je globalni hit, a kompanija je u suradnji s Univisionom sljedeće godine pripremila 'El Chapo', serijaliziranu biografiju o najvećem narkokralju našeg doba, Meksikancu Joaquinu Guzmanu. Zanimljiva je telenovela 'La Reina del Sur' (Kraljica juga) snimljena prema istoimenom krimiću španjolskog novinara i pisca Artura Pérez-Revertea Gutiérreza o narkošefici Teresi Mendozi iz meksičke narkoprijestolnice Sinaloe. Kao predložak poslužila mu je stvarna mafijašica Sandra Ávila Beltrán, zvana Kraljica Pacifika, važna poveznica između kartela Sinaloa na čelu s najzloglasnijim narkošefom današnjice Joaquinom Guzmanom i kolumbijskog kartela Norte del Valle. Telenovela je postigla neviđen uspjeh te su izmišljene i stvarne narkobossice ušle na velika vrata u narkokulturu, a nakon uhićenja El Chapo je od nje tražio da ga spoji sa Seanom Pennom jer je želio da holivudska zvijezda o njemu snimi film. Neki su krijumčari čak financirali snimanje svojih biografija, pa je izvjesni Edgar Valdez Villarreal, zvani Barbika, nakon hapšenja priznao kako je za to jednom producentu dao 200.000 dolara predujma. Slinave meksičke sapunice s ljubavnim intrigama ustupale su mjesto telenovelama tipa 'Kartel cinkaroša', baziranoj na knjizi stvarnog kolumbijskog dilera i pisanoj u američkom zatvoru. Velik uspjeh postigla je i fantastična crnohumorna američka serija 'Na putu prema dolje', dok je holivudski hit 'Sicario' o FBI-jevoj agentici u borbi protiv narkokartela bio nominiran za tri Oscara...

Kolumbijske vlasti pokušavale su uništiti proizvodnju posipanjem polja herbicidima iz dronova, ali Svjetska zdravstvena organizacija upozoravala je da su herbicidi opasni za okolno stanovništvo jer uzrokuju karcinom. Pablo Escobar je isporučivao koku u SAD zrakoplovima i podmornicom, a današnji karteli čine to dronovima. Trgovina kokainom cvate bez obzira na to što je bivši predsjednik Kolumbije Juan Manuel Santos 2016. potpisao mir s FARC-om, glavnim gerilskim pokretom nastalim u vrijeme hladnog rata, koji se financirao proizvodnjom i distribucijom droge, najviše kokaina. Oni su čak postali parlamentarna stranka, no brzo se ispostavilo da je time samo oslobođen prostor za novu 'revolucionarnu' gerilu što se financira urodom s polja kokaina. Između dvije takve, EPL-a (Narodne oslobodilačke armije) i ELN-na (Nacionalne oslobodilačke vojske), u provinciji Norte de Santander ovog travnja došlo je do pravog rata, zbog čega je s toga područja moralo pobjeći 1000 obitelji, a 4000 djece nije moglo ići u školu. Ali glavni problem nisu nasljednici Escobara ni karteli, nego stalna potražnja za kokainom u svijetu, kaže Richard Lapper, američki suradnik britanskog Kraljevskog instituta za međunarodne odnose. Same Britance pak šokirale su snimke načinjene dronovima o isporukama droge u zatvore Velike Britanije.

Jednako je šokantno saznanje da Velika Britanija kao najveći potrošač kokaina postaje, prema izjavama ministra unutarnjih poslova Bena Wallacea, 'kokainska prijestolnica Europe'. Kokain nije više droga yuppieja i bogatih. Tehnologija mladim dilerima omogućava izravne narudžbe od 'ozbiljnih' bandi, pametnim telefonima i šifriranjem lako se u međunarodnom dilanju izbjegavaju preprodavači, a paketi bijelog praha lako dolaze iz Albanije i Srbije pred vrata lokalnih bandi, kaže ministar Wallace. Laburist David Lammy pak 67 ubojstava ove godine među mladima u Londonu izravno povezuje s trgovinom kokainom. U knjizi 'Zero Zero Zero' autor Roberto Saviano naziva Kolumbiju 'narkodržavom', ali u njoj otkriva što se događa na drugom kraju distribucijskog lanca, među europskim narkovezama u Španjolskoj, Italiji i Njemačkoj. Prema Savianu, Italija je apsolutni lider u ukupnim narkoposlovima, ali u trgovini kokainom vodeća je Španjolska, iza koje su Njemačka i Francuska.