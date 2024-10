Ulažu se milijuni: Mahnito se klade na američke izbore, no je li sve tako kako se čini?

Polymarket nudi i opciju klađenja na to tko će osvojiti najviše glasova građana, što nije presudno u osvajanju predsjedničkog mandata. Harris u tom slučaju dobiva 61 posto, a Trump 39 posto. I Kalshi prema tom kriteriju ima slične brojke, s Harris koja osvaja 67 posto glasova građana i Trumpom s 33 posto.

Na obje stranice može se kladiti i na rezultat u svakoj od saveznih država, kao i na to u kojoj će državi biti najtješnji rezultat. Polymarket uz to nudi bizarne opcije, poput ulaganja u to što će Trump izreći na predizbornim skupovima, primjerice u New Yorku ili Michiganu.

Ukidanje zabrane klađenja otvorilo Pandorinu kutiju

Klađenje na izbore u SAD-u zapravo je nova stvar jer je do sada bilo strogo zabranjeno. Međutim savezni sud presudio je 2. listopada da ih platforma za trgovanje Kalshi može uvrstiti u svoju ponudu, što je dovelo do više od tri milijuna dolara oklada samo u prvom tjednu.

Na Polymarketu su zaluđeni kladioničari već potrošili 1,2 milijarde dolara kladeći se na predsjedničke izbore. To uključuje i dva tajnovita investitora koja se u milijunima klade na pobjedu Trumpa.

Trendovi na kladionicama tako su postali gotovo svakodnevno citirani u američkim medijima, a Polymarketove rezultate, po kojima vodi Trump, Elon Musk ocijenio je čak pouzdanijima od tradicionalnih anketa jer je 'u igri stvaran novac'.