U žrvnju američkih izbora: Za neke je ovo borba za opstanak, što je jako opasno

Programski sadržaj, kako to obično biva u ovakvim dvobojima, pada u drugi plan te se sve svodi na dojam, a dojam kredibilnije osobe za ulogu budućeg predsjednika SAD-a je, sudeći prema većini anketa, ostavila Harris. No 2016. kao kredibilniji kandidat u široj javnosti kotirala je i Hillary Clinton, pa znamo kako je završila.

Bila je to poprilično žestoka debata, a demokratkinja Kamala Harris, možda i neočekivano , izgurala ju je pretežito u ofenzivi, pokušavajući isprovocirati Donalda Trumpa. On je podosta ljutito i borbeno branio svoje stavove, inzistirajući na temi migranata, pa i onda kad to nije bio predmet rasprave, navodeći sebi svojstvene bizarne primjere, poput toga da migranti u Springfieldu jedu kućne ljubimce.

'Treba napomenuti i to da je njezin potpredsjednički kandidat Tim Walz, inače guverner Minnesote, izraziti progresivac, pod kojim je Minnesota postala jedna od enklava progresivizma na Srednjem zapadu', dodaje ona.

'Taj period između izbora u studenom i inauguracije u siječnju je najopasniji. No i nakon toga postoji velik rizik od izbornog, odnosno postizbornog nasilja jer je SAD iznimno polariziran . Za neke su ovi izbori 'borba za opstanak' i egzistencijalna bitka, što je zapravo jako opasno', ističe Grgić.

Što se pak tiče anketa, Grgić ističe da je prednost koju većina njih zasad daje Harris (iako ima i onih prema kojima vodi Trump) i dalje u omjerima statističke pogreške. Još jedna manjkavost predizbornih anketa u SAD-u je to što većina njih gleda na SAD kao jednu izbornu jedinicu – kao da će presuditi to koliko ukupno tko glasova dobije, a ne elektorski glasovi .

'Pitanje je koliko će Netanyahuovi vanjski saveznici općenito htjeti ostati uz njega. Nije to samo pitanje SAD-a. Čuli smo i od laburističke vlade u Britaniji da počinje smanjivati vojnu pomoć izraelskoj vladi. Nisu oni protiv Izraela, nego konkretno protiv sadašnje vlade', naglašava ona.

Na vanjskopolitičkom polju Biden i Harris imaju vrlo slične stavove prema ratu u Ukrajini, a kad je u pitanju Izrael, ona je prema njemu puno kritičnija od Bidena. No Grgić kaže da ne smijemo zaboraviti da je ona dosad nastupala iz pozicije potpredsjednice. Pritom su, kaže, ove dvojake poruke u Bidenovoj administraciji možda i način na koji oni u posljednjim mjesecima svog mandata pokušavaju držati Izrael blizu, istovremeno kalkulirajući kakve to reperkusije ima na domaću politiku.

Ipak, na kraju dana se na unutarpolitičkom planu sve svodi na to koliko tko ima snaga u Kongresu.

Ono što je sigurno u slučaju Trumpove pobjede promjena je vanjske politike SAD-a prema Europi i NATO-u.

'On vidi Europu kao suparnika, a ne kao partnera, i tu će zasigurno biti puno veći jaz te će doći do puno više problema dođe li on na vlast', kaže Grgić.

Po pitanju unutarnje politike, nastavit će se Trumpov nativizam – protekcionizam i antiimigrantski sentiment – uz masovne deportacije i daljnju izgradnju zida duž granice. No na ekonomskom planu mnoge velike banke i konzultanti zapravo strahuju da će doći do uvođenja carina na kineske i druge proizvode te da će to biti velik šok za tržište.

'Vidjeli smo samo djelić njegove politike protekcionizma, no to bi sada moglo biti vidljivije u puno većem opsegu nego prije', zaključuje Grgić.