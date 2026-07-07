Trump spomenuo sukob s Meloni: 'Ona je dobra osoba, ali..'

Američki predsjednik Donald Trump ublažio je retoriku prema talijanskoj premijerki Giorgiji Meloni, samo nekoliko dana nakon što ju je ismijao na društvenim mrežama
Trump je u Ankari rekao da se njegov odnos s Meloni pogoršao zbog talijanskog odbijanja da se uključi u sukob s Iranom.
'Mislim da je ona dobra osoba. Zapravo smo imali dobar tjedan. Imali smo dobar odnos, koji se malo pokvario jer nam je ponovno odbila pomoći', rekao je.
Trump je dodao da Meloni smatra simpatičnom, ali da vjeruje kako je donijela pogrešnu odluku.
'Mislim da je dobra osoba. Ali mislim da je pogriješila', rekao je, aludirajući na odluku Italije da ne sudjeluje u američkim vojnim akcijama protiv Irana.
Istaknuo je i da na talijansku premijerku nije vršio snažan pritisak.
'Nisam na nju vršio veliki pritisak. Kada je odbila uključiti Italiju, to je malo pokvarilo naš odnos', zaključio je Trump.
Njegove izjave dolaze samo nekoliko dana nakon što je na društvenoj mreži Truth Social objavio poruku u kojoj se našalio da će zbog Meloni morati zatražiti sudsku zabranu približavanja, što je izazvalo nove napetosti između Washingtona i Rima.