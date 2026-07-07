Trump spomenuo sukob s Meloni: 'Ona je dobra osoba, ali..'

Trump je u Ankari rekao da se njegov odnos s Meloni pogoršao zbog talijanskog odbijanja da se uključi u sukob s Iranom.

'Mislim da je ona dobra osoba. Zapravo smo imali dobar tjedan. Imali smo dobar odnos, koji se malo pokvario jer nam je ponovno odbila pomoći', rekao je.

Trump je dodao da Meloni smatra simpatičnom, ali da vjeruje kako je donijela pogrešnu odluku.

'Mislim da je dobra osoba. Ali mislim da je pogriješila', rekao je, aludirajući na odluku Italije da ne sudjeluje u američkim vojnim akcijama protiv Irana.