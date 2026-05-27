Ukrajinski general najavio prekretnicu u ratu: 'Oni više nemaju snage'

Ukrajina ima razdoblje od šest do devet mjeseci u kojem može preuzeti inicijativu na bojištu i ojačati svoju poziciju za moguće mirovne pregovore s Rusijom, rekao je za Reuters brigadni general Andrij Bilecki, zapovjednik Trećeg armijskog korpusa, jedne od najpoznatijih ukrajinskih borbenih postrojbi

Ruske snage od početka invazije u veljači 2022. ostvarivale su postupne teritorijalne dobitke, no njihovo napredovanje posljednjih mjeseci usporava, dok Ukrajina pokušava pojačati pritisak na više dijelova bojišta. ‘Vjerujem da je sljedećih šest do devet mjeseci prekretnica. Preciznije, sljedećih šest mjeseci je najkritičnije’, rekao je Bilecki iz podzemnog zapovjednog centra u Harkivskoj oblasti. ‘Rusija više nema snagu za velike proboje’ Bilecki smatra da je ruska vojska iscrpljena i da više nema dovoljno ljudstva za ozbiljnije prodore kakve je izvodila ranijih godina rata.

‘Nedostatak ljudstva više im ne dopušta napredovanje kao prije godinu dana’, rekao je. Prema njegovim riječima, Ukrajina bi u idućim mjesecima mogla poboljšati položaje na bojištu, zauzeti strateške točke i potom ući u pregovore iz ‘pozicije snage, a ne slabosti’. Jedna od ključnih točaka sukoba ostaje Donjecka oblast. Rusija traži kontrolu nad cijelom regijom, dok Ukrajina odbija prepustiti teritorij koji ruske snage još nisu uspjele osvojiti. Ukrajina pojačala udare dronovima Ukrajinske snage posljednjih mjeseci intenzivirale su napade dronovima srednjeg dometa na rusku logistiku, protuzračnu obranu i energetsku infrastrukturu. Predsjednik Volodimir Zelenski prošlog je tjedna izjavio da je Ukrajina tijekom 2026. ponovno zauzela gotovo 600 četvornih kilometara teritorija, dok Rusija i dalje kontrolira gotovo petinu zemlje.

+4 Zelenski u regiji Sumi Izvor: Profimedia / Autor: Handout / AFP / Profimedia

Reuters navodi i da je ruskim snagama dodatni problem predstavljala odluka Elona Muska da im ograniči pristup satelitskoj mreži Starlink. Analitičar John Helin iz finske skupine Black Bird Group procjenjuje da bi se Rusija mogla iscrpiti prije nego što ukrajinski problemi s manjkom ljudstva dosegnu kritičnu točku. ‘Čini se da je sada puno vjerojatnije da će se Rusi iscrpiti prije Ukrajinaca’, rekao je. Bitka za ‘Pojas utvrda’ Najžešće borbe vode se u istočnom dijelu Ukrajine, oko takozvanog ‘Pojasa utvrda’, sustava snažno branjenih gradova koji čine okosnicu ukrajinske obrane u Donbasu. Posebno se ističu sukobi oko strateški važnog grada Kostjantinivke. Pad tog obrambenog pojasa otvorio bi Rusiji put prema ostatku Donbasa. Bilecki tvrdi da njegove snage drže ključne položaje oko Slovjanska i prisiljavaju Rusiju na skupe frontalne napade koji uzrokuju velike gubitke.