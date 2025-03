Ukrajina mijenja taktiku? Evo što će Zelenski predložiti SAD-u

Prema izvorima bliskim pregovorima, Kijev će predložiti djelomičan prekid vatre, što bi obuhvatilo napade dronovima i raketama dugog dometa te vojne operacije u Crnom moru. Nadaju se da bi napredak u razgovorima mogao potaknuti Washington na ponovno uključivanje u dijeljenje obavještajnih podataka i isporuku oružja, piše Financial Times.

Državni tajnik SAD-a Marco Rubio boravit će u Džedi od ponedjeljka do srijede s ciljem 'napretka prema predsjednikovom cilju okončanja rata između Rusije i Ukrajine'. Donald Trump pak kaže da je optimističan uoči razgovora, ali je dodao: 'Želim da Ukrajina pokaže da želi mir... do sada to nisu učinili u dovoljnoj mjeri.'

Prema analitičarima, američki pritisak natjerao je administraciju Zelenskog na promjenu pristupa. Volodimir Fesenko, politički analitičar iz Kijeva, ističe da im je sada prioritet normalizacija odnosa sa SAD-om, a plan o sigurnosnim jamstvima prije prekida vatre zamijenjen je novom taktikom.

'Trump tvrdi da Ukrajina ne želi prekid vatre. Naš cilj sada je pokazati SAD-u spremnost na brze akcije i započeti izravne pregovore s Rusijom', dodao je Fesenko.

Prijedlozi, očekivanja i pitanje američke potpore

Zelenski je u četvrtak iznio okvirni prijedlog europskim čelnicima u Bruxellesu, kojim se predviđa postizanje sporazuma sa SAD-om. Sporazum bi uključivao prekid zračnih napada, operacija na moru i napada na civilnu infrastrukturu, kao i razmjenu zarobljenika i povratak ukrajinske djece odvedene u Rusiju.

Pregovore će predvoditi Andrij Jermak, šef ureda Zelenskog, a ukrajinsko izaslanstvo uključivat će i ministra vanjskih poslova Andriju Sibiha, ministra obrane Rustema Umerova i zamjenika šefa ureda predsjednika Pavla Palisu. Zelenski će se u Saudijskoj Arabiji također sastati s prijestolonasljednikom Mohamedom bin Salmanom.

Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije, rekla je da Bruxelles i Kijev 'vrlo, vrlo blisko surađuju'.

Iako europski čelnici navode da bi 20 zemalja, predvođenih Velikom Britanijom i Francuskom, moglo formirati 'koaliciju voljnih' za potporu Ukrajini nakon mogućeg prekida vatre, Trump zasad ne pokazuje spremnost za angažman SAD-a. Prema izvorima iz Washingtona, američki predsjednik traži da Zelenski promijeni stav prema mirovnim pregovorima, što bi moglo uključivati teritorijalne ustupke Rusiji ili čak raspisivanje izbora u Ukrajini.

Unatoč izazovima, Kijev se nada da će SAD na neki način sudjelovati u provedbi prekida vatre, primjerice korištenjem satelita ili obavještajnih podataka za nadzor dogovora.

'Ukrajina od prvog trenutka ovog rata traži mir', napisao je Zelenski na platformi X. 'Realni prijedlozi su na stolu. Ključ je u brzom i učinkovitom djelovanju.' Ruska glasnogovornica Marija Zaharova, s druge strane, odbacila je ideju 'privremenog prekida vatre' bez 'konačnog rješenja'.