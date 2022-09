Ukinuto radno mjesto HDZ-ovcu ulovljenom u krađi željezne armature s gradilišta

Bivši član HDZ-a osumnjičen za pokušaj krađe armature s gradilišta Hrvatskih cesta u Karlovcu Stjepan Turković ostao je bez posla nakon što je ukinuto mjesto savjetnika ravnatelja Županijske uprave za ceste (ŽUC) Karlovačke županije.

Potvrdila je to u četvrtak Hini karlovačka županica Martina Furdek Hajdin, a Turković je, kaže, odluku primio "emotivno".

Turković je Hini rekao da neće pokretati radni spor jer za to nema razloga. "Ako smo se nešto dogovorili, dogovorili smo se, dakle to je dogovorno. To je sve što imam za reći. Više nemam komentara", rekao je.

Turković je obnašao direktorske funkcije u komunalnim tvrtkama i razne funkcije u tijelima HDZ-a i karlovačkog Gradskog vijeća. Policija je njega i njegova sina u srpnju uhitila u pokušaju krađe armature s gradilišta obilaznice u Karlovcu, nakon čega je Turković istupio iz HDZ-a.