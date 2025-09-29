Božinović od listopada najavio gužve na graničnim prijelazima: Uvodimo sustav entry-exit

'Živimo u drugačijem svijetu, drugačijim vremenima i puno je više izazova. Ono što je bio policijski posao prije 10, 15, 20 godina, onaj temeljni je još uvijek tu, međutim, brojni su izazovi vezani i za nove tehnologije, koje koriste i kriminalne skupine', istaknuo je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović
'Organizirani kriminal dosta ulaže u sebe i jednostavno tu bitku sa tehnologijom i tehnološkim napretkom moramo dobiti', rekao je ministar unutarnjih poslova i potpredsjednik Vlade RH Davor Božinović gostujući u središnjem Dnevniku HTV-a osvrčući se na ulaganja u hrvatsku policiju. Istaknuo je kako su im europski fondovi od krucijalne važnosti.
Dodao je kako je u aktualnom proračunskom razdoblju za policiju osigurano 250-260 milijuna eura, dok se za sljedeće razdoblje planira rekordnih 1,3 milijarde eura, što je više od pet puta veće ulaganje.
Upitan na što će biti utrošena ta sredstva, Božinović je pojasnio: 'Sve ono što policija radi uključuje ulaganja u najsuvremenija rješenja. Na graničnim prijelazima uvodimo sustav entry-exit s prepoznavanjem lica i otiscima prstiju za putnike iz trećih zemalja. To će od druge polovice listopada vjerojatno uzrokovati gužve, ali takve mjere su potrebne za zaštitu Europe.'
Govoreći o ilegalnim migracijama, ministar je naglasio da pokušaji dolaska u Europu neće prestati.
'Europa je privlačna mnogima, pogotovo iz Afrike i Azije. Uvijek će biti pokušaja da se dođe do Europe. U konačnici mi smo okruženi s dijelovima geopolitičkog svijeta gdje su još uvijek aktualni sukobi. Neki traju, neki možda se opet aktiviraju i moramo biti spremni za zaštitu prije svega Hrvatske, onda i Europe. Europa to razumije', istaknuo je.
Komentirao i sve veće izazove krijumčarenja droge naglašavajući kako bez međunarodne suradnje nema uspjeha. Istaknuo je i kako je Hrvatska jedna od najsigurnijih zemalja. Dodao je kako su zadovoljni rezultatima, ali se fokusiraju na buduće izazove kako bi sigurnost ostala na visokoj razini. Poseban problem u proteklim danima predstavlja maloljetnička delinkvencija. Božinović je objasnio da policija sama ne može riješiti problem.
Na pitanje o učincima izmjena Zakona o stranim radnicima, Božinović je rekao kako su rezultati vidljivi. Naglasio je kako imamo 20 tisuća manje izdanih dozvola, a 35 tisuća više ljudi registriranih na mirovinsko osiguranje.
'Strani radnici su važni za gospodarstvo, građevinu i turizam, a ovim izmjenama i onima koje planiramo do kraja godine uvodimo red na tržištu rada', rekao je te naglasio kako će poznavanje jezika biti krucijalno, posebno za one koji su u neposrednom kontaktu s ljudima.