Božinović od listopada najavio gužve na graničnim prijelazima: Uvodimo sustav entry-exit

'Organizirani kriminal dosta ulaže u sebe i jednostavno tu bitku sa tehnologijom i tehnološkim napretkom moramo dobiti', rekao je ministar unutarnjih poslova i potpredsjednik Vlade RH Davor Božinović gostujući u središnjem Dnevniku HTV-a osvrčući se na ulaganja u hrvatsku policiju. Istaknuo je kako su im europski fondovi od krucijalne važnosti.

Dodao je kako je u aktualnom proračunskom razdoblju za policiju osigurano 250-260 milijuna eura, dok se za sljedeće razdoblje planira rekordnih 1,3 milijarde eura, što je više od pet puta veće ulaganje.

Upitan na što će biti utrošena ta sredstva, Božinović je pojasnio: 'Sve ono što policija radi uključuje ulaganja u najsuvremenija rješenja. Na graničnim prijelazima uvodimo sustav entry-exit s prepoznavanjem lica i otiscima prstiju za putnike iz trećih zemalja. To će od druge polovice listopada vjerojatno uzrokovati gužve, ali takve mjere su potrebne za zaštitu Europe.'

Govoreći o ilegalnim migracijama, ministar je naglasio da pokušaji dolaska u Europu neće prestati.