Udruge nestalih očekuju da Vučić ispuni obećanja iz Zagreba

Ured predsjednika Srbije pratit će potragu za nestalim osobama na tjednoj razini, obećao je u utorak srbijanski šef države Aleksandar Vučić izaslanstvu Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja u Beogradu.

Na prvom sastanku predsjednika Srbije s obiteljima nestalih nisu postavljeni nikakvi uvjeti i rokovi, a izaslanstvo obitelji nestalih od Vučića je zatražilo da, na temelju svojih izjava iz Zagreba kako može pomoći u potrazi za nestalima, to i provede u djelo.

“Predsjednik Srbije rekao nam je da on nema razloga, niti jednog razloga, da se osobno ne uključi u ta pitanja i ispuni što je obećano, te da ga apsolutno ne zanima zaštita osoba koje su od 1991. pa nadalje bile u lancu odgovornosti ili možda i danas imaju neki utjecaj”, rekla je novinarima nakon sastanka s Vučićem predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir.

Obitelji nestalih ukazale su Vučiću da “srbijanske institucije već više od 20 godina nisu odradile svoj posao” i da je “u ovom času on, kao predsjednik Srbije, osoba koja bi to pitanje mogla pokrenuti ako to zaista i želi”.

“Što je osobno mislim i što misle obitelji? Da li vjerujem ili ne vjerujem da će on to napraviti? Ja čekam. Čekaju i obitelji”, rekla je Alvir novinarima poslije sastanka. Tijekom razgovora nije bilo riječi ni o kakvim rokovima i uvjetima, ali je naglašeno kako će se “na tjednoj razini razgovarati o pitanju nestalih”, uz razmjenu informacija “o pomacima, rezultatima i onome što je napravljeno”.