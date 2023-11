Udruga proizvođača lijekova poslala prijedlog Ministarstvu zdravstva: Uskladite cijene generičkih lijekova

Prema prijedlogu Udruge, koji su u srijedu poslali Ministarstvu zdravstva od kojega očekuju očitovanje i poziv na sastanak, nova indeksacija bi iznosila 15 posto za lijekove koji koštaju do 25 eura i 10 posto za lijekove u rasponu od 26 do 50 eura, dok za one iznad 50 eura ne traže usklađivanje.

Takva indeksacija za zdravstveni sustav bi predstavljala trošak od oko 30 milijuna eura, odnosno tek nešto više od 0,5 posto ukupnog proračuna zdravstvenog sustava, a pokriva gotovo 70 posto svih lijekova, ističu predstavnici HUP UPL.