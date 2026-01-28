eana

Udruga novinskih agencija traži poštivanje autorskih prava, traže pravedne naknade

I.K./Hina

28.01.2026 u 03:15

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Creative Commons / Autor: Dylan Agbagni / Pixabay
Europska udruga novinskih agencija (EANA) pozvala je vlasti i digitalne platforme da im zaštitom autorskih prava i medijskih sloboda omogući da ispunjavaju svoj cilj neovisnog izvještavanja.

EANA-u čine 33 europske novinske agencije, među njima i hrvatska Hina, a zajedno godišnje proizvedu više od 100 tisuća članaka i višestruko veći broj multimedijskog sadržaja.

Povodom Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu ta udruga osnovana 1956. naglasila je ključnu ulogu koju mediji igraju u zaštiti europskog „demokratskog ekosustava”.

„Preciznim i pravovremenim izvještavanjem novinske agencije podržavaju temelje demokratskih društava diljem Europe”, stoji u priopćenju EANA-e u kojem se navodi da je to sve važnije u „trenutačno nestabilnom globalnom kontekstu”.

Streme najvišim standardima, a uvjeti sve teži

Iako članice tog udruženja streme najvišim standardima medijskih sloboda i nepristranosti, „uvjeti im postaju sve teži i teži”, upozorava se.

EANA stoga poziva „vlade, regulatore, akademsku zajednicu i digitalne platforme” da stvaraju uvjete u kojem novinske agencije i širi medijski ekosustav mogu „ispunjavati svoju misiju neovisnog izvještavanja”.

To uključuje prepoznavanje autorskog prava za novinske agencije i sve autore sadržaja te pravedne naknade za stvaranje i distribuciju originalnih medijskih proizvoda.

EANA poziva i na snažnu zaštitu medijskih sloboda koja bi uključivala i pravnu zaštitu protiv „zastrašivanja, cenzure i komercijalnih pritisaka”, kao i „nesmetan pristup javno dostupnim informacijama iz javnog i privatnog sektora”.

