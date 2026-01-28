Udruga novinskih agencija traži poštivanje autorskih prava, traže pravedne naknade

EANA-u čine 33 europske novinske agencije, među njima i hrvatska Hina, a zajedno godišnje proizvedu više od 100 tisuća članaka i višestruko veći broj multimedijskog sadržaja.

Povodom Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu ta udruga osnovana 1956. naglasila je ključnu ulogu koju mediji igraju u zaštiti europskog „demokratskog ekosustava”.

„Preciznim i pravovremenim izvještavanjem novinske agencije podržavaju temelje demokratskih društava diljem Europe”, stoji u priopćenju EANA-e u kojem se navodi da je to sve važnije u „trenutačno nestabilnom globalnom kontekstu”.