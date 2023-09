U Zagrebu teror superodlikaša; evo koliko je onih s 5,0 u ostatku Hrvatske

Da se hrvatski obrazovni sustav neuspješno suočava s trendom hiperinflacije odlikaša i superodlikaša u osnovnim školama poznato je već godinama, no podaci iz e-Rudnika, statističke baze Ministarstva znanosti i obrazovanja, pokazuju da to nije točno: Hrvatska nema problem s hiperinflacijom petica, to je gotovo isključivo problem Zagreba.

Nijedna druga županija nema ni približno tako nerealno mnogo odličnih i superodličnih učenika. Već i letimičan pogled na grafički prikaz podataka o općem uspjehu djece na kraju pojedinih razreda osnovne škole pokazuje da u Zagrebu nešto nije u redu: u svim razredima osmoljetke, od 1. do 8., odličnih učenika na kraju godine ima više (50 ili više posto) nego svih ostalih učenika zajedno!