U Zagrebu se na dvije lokacije zbog radova zatvara promet

'Zbog izvođenja radova uređenja kolnika, od srijede 20. rujna od 9 sati do srijede 4. listopada do 4 sata, istočnim kolnikom Avenije Gojka Šuška na dijelu od ulaza u terminal ZET-a do Ulice Rudolfa Kolaka bit će onemogućeno prometovanje. Za vrijeme navedenih radova bit će uspostavljeno dvosmjerno odvijanje prometa po zapadnom kolniku na navedenoj dionici.

Za vrijeme radova bit će onemogućeno lijevo skretanje iz smjera Ulice Rudolfa Kolaka prema Aveniji Gojka Šuška (smjer istok-jug), kao i lijevo skretanje iz smjera Avenije Gojka Šuška prema Ulici Rudolfa Kolaka (smjer sjever-istok)', javljaju iz Grada Zagreba.