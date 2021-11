Goranka Petrović iz HZJZ-a kaže: Ovo je možda plato ovog vala. Ne razmišlja se o testiranju i cijepljenih u bolnicama

U Hrvatskoj je, prema neslužbenom podatku, danas zabilježeno 5614 novih slučajeva zaraze koronavirusom. To je 701 manje nego prošle subote, ne uzimajući u obzir udio pozitivnih među testiranima

'To je možda naznaka da je Hrvatska dosegnula plato u broju novozaraženih, ali je to daleko od postizanja silaznog trenda. Velik pritisak je i dalje na bolnički sustav, gdje imamo preko 2500 osoba koji se liječe zbog COVID-a. U protekla 24 sata 66 osoba je nažalost izgubilo bitku zbog COVID-a', kazala je.

'Taj trend će u narednih deset do petnaest dana biti i dalje uzlazan i stvarno smo s razlogom zabrinuti kako će naš zdravstveni sustav izdržati to opterećenje', kazala je Petrović.

I danas i sutra u Zagrebu se može primiti prva doza Pfizer cjepiva Poziva se na cijepljenje, no pojavila se informacija da se u Zagrebu od idućeg tjedna više neće moći cijepiti Pfizerom za prvu dozu. Petrović je kazala kako je došlo do dezinformacije, objasnivši kako je došlo do pomaka u dostavi cjepiva od svega par dana, ali da Hrvatska ima dosta rezerve te da se preraspodjelom unutar županija može dostaviti potrebna količina cjepiva.