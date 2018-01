U zagrebačkim studentskim domovima u sobama se zabranjuje kuhanje, ali i televizori!?

Zagrebački Studentski centar donio je novi Pravilnik o domskom redu i uvjetima boravka studenata u studentskim domovima SC-a Zagreb, piše srednja.hr. Regulira se useljenje i iseljenje studenata te prava i obaveze stanara studentskog doma, a pobrojane su i sankcije za kršenje dnevnog reda

Stanari će biti strogo kontrolirani, a kontrola po studentskim sobama provodit će se izravnim ulaskom u sobe, a broj kontrola ostvarivanja prava na smještaj nije ograničen.

Ono što mnogi studenti koji u domu žive još ne znaju, jest da mogu primiti na noćenje posjetitelja i to do pet dana mjesečno, a za to moraju imati pisanu suglasnost svoga cimera i obavezno to prijaviti na porti doma, piše srednja.hr.